"Krzyk 8" bez reżysera

"Krzyk 7" bije właśnie rekordy popularności. Realizacja "Krzyku 8" jest więc prawie pewna. Wygląda jednak na to, że fani nie mogą być pewni tego, kto będzie reżyserem.
Kevin Williamson o ósmej części "Krzyku"
Przypomnijmy, że siódmy "Krzyk"
wyreżyserował Kevin Williamson
, który wcześniej z serią związany był jako scenarzysta. Williamson
nie był pierwszym kandydatem na to stanowisko. Dostał je po tym, jak sam pomysł na fabułę został wywrócony do góry nogami. "Krzyk 7"
okazał się kasowym hitem. Film zarobił już 150 milionów dolarów
. I choć oficjalnie "Krzyk 8" nie został jeszcze zatwierdzony, to jest pewne, że powstanie
. Po kasowym sukcesie siódemki mogłoby się więc wydawać, że Williamson
pozostanie na stanowisku reżysera. Ten jednak ma inne plany.
W rozmowie z portalem Hello Sidney Williamson stwierdził, że prawdopodobnie odpuści sobie ósmą część "Krzyku". Chce bowiem wyreżyserować inny film
, do którego już napisał scenariusz. Oprócz tego ma też kilka seriali telewizyjnych, z którymi jest związany.
W dalszej części rozmowy Williamson przyznał, że ma parę pomysłów na fabułę "Krzyku 8"
, ale zaraz dodał, że jest ciekaw, co wymyśliliby inni twórcy.
W "Krzyku 7"
Sidney Prescott ułożyła sobie życie na nowo. Spokój przerywa pojawienie się nowego Ghostface'a. Przeszłość znów daje o sobie znać. Jednak tym razem nie tylko Sidney jest celem ataku. Zamaskowany zabójca na swoją ofiarę wybrał też jej córkę Tatum. Aby zapobiec najgorszemu, Sidney będzie musiała ponownie stanąć twarzą w twarz z upiorną maską i zapłacić nadzwyczaj wysoką cenę.
Zwiastun filmu "Krzyk 7"