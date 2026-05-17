Newsy Filmy "Obsesja" rozpocznie nowy cykl horrorów? Reżyser chce kolejnych części
Filmy

"Obsesja" rozpocznie nowy cykl horrorów? Reżyser chce kolejnych części

autor: /
https://www.filmweb.pl/news/Re%C5%BCyser+horroru+%22Obsesja%22+chce+wi%C4%99cej+film%C3%B3w+w+tym+uniwersum-166639
&quot;Obsesja&quot; rozpocznie nowy cykl horrorów? Reżyser chce kolejnych części
Curry Barker najwyraźniej nie zamierza jeszcze opuszczać świata "Obsesji". Reżyser i scenarzysta horroru, który właśnie trafił do kin, przyznał jednak, że jego film ma sporą "dziurę fabularną" i sam nie bardzo wie, jak ją logicznie wyjaśnić. Mimo to twórca już rozważa sequel albo nawet serialową antologię osadzoną w tym samym uniwersum. 

"Obsesja" na ekranach


W centrum filmu znajduje się One Wish Willow – tajemniczy przedmiot spełniający jedno życzenie. Barker ma po czasie pewne przemyślenia na ten temat. Zauważa, że problem leży w tym, że skoro każdy może z niego skorzystać, świat powinien wyglądać kompletnie absurdalnie.

Istniałyby smoki i cała masa szalonych rzeczy – zauważył Barker, dodając, że uniwersum "Obsesji" pozostaje przecież zaskakująco normalne. 


Reżyser próbował tłumaczyć to teorią alternatywnych rzeczywistości, ale sam przyznał, że ona również się sypie – zwłaszcza za sprawą sceny, gdy pieniądze dosłownie spadają z sufitu po życzeniu jednego z bohaterów. 

Mimo tych problemów Barker nie zamyka tematu. Twórca, który pracuje obecnie także przy projektach dla Blumhouse i A24, przyznał, że bardziej niż "Obsesja 2" kusi go serialowa antologia. Każdy odcinek miałby opowiadać o innym życzeniu, które kompletnie wymyka się spod kontroli, a do projektu mogliby dołączać różni filmowcy ze swoim własnym pomysłem na to uniwersum.

"Obsesja" – fabuła i zwiastun


Bear (Michael Johnston) platonicznie zakochany w swojej przyjaciółce Nikki (Inde Navarrette), chce zdobyć serce ukochanej i postanawia spełnić swoje marzenie za pomocą taniej zabawki spełniające życzenia "One Wish Willow". Zabawka naprawdę działa i chłopak otrzymuje dokładnie to, o co prosił, ale wkrótce odkrywa, że niektóre pragnienia mają mroczną, złowrogą cenę.

Powiązane artykuły Obsesja

Obsesja  (2025)

 Obsesja

Najnowsze Newsy

Filmy

Wiemy już, w jakim blockbusterze zagra James Franco

Seriale

Twórca "The Boys" o Homelanderze w finale. Uwaga, spoilery!

9 komentarzy
VOD Filmy

"Panna młoda!" w HBO Max. Data premiery ujawniona

1 komentarz
Filmy

Adam Driver w nowym filmie twórcy "Manchester by the Sea"

4 komentarze

Filmy z Korei Południowej w Kinie Iluzjon

Filmy

Czy to on zagra nowego Jamesa Bonda?

22 komentarze

CANNES 2026: Recencja debiutu reżyserskiego Johna Travolty

4 komentarze