"Obsesja" rozpocznie nowy cykl horrorów? Reżyser chce kolejnych części

Curry Barker najwyraźniej nie zamierza jeszcze opuszczać świata "Obsesji". Reżyser i scenarzysta horroru, który właśnie trafił do kin, przyznał jednak, że jego film ma sporą "dziurę fabularną" i sam nie bardzo wie, jak ją logicznie wyjaśnić. Mimo to twórca już rozważa sequel albo nawet serialową antologię osadzoną w tym samym uniwersum.
W centrum filmu znajduje się One Wish Willow – tajemniczy przedmiot spełniający jedno życzenie. Barker
ma po czasie pewne przemyślenia na ten temat. Zauważa, że problem leży w tym, że skoro każdy może z niego skorzystać, świat powinien wyglądać kompletnie absurdalnie. Istniałyby smoki i cała masa szalonych rzeczy
– zauważył Barker
, dodając, że uniwersum "Obsesji
" pozostaje przecież zaskakująco normalne.
Reżyser próbował tłumaczyć to teorią alternatywnych rzeczywistości, ale sam przyznał, że ona również się sypie – zwłaszcza za sprawą sceny, gdy pieniądze dosłownie spadają z sufitu po życzeniu jednego z bohaterów.
Mimo tych problemów Barker
nie zamyka tematu. Twórca, który pracuje obecnie także przy projektach dla Blumhouse i A24, przyznał, że bardziej niż "Obsesja 2" kusi go serialowa antologia. Każdy odcinek miałby opowiadać o innym życzeniu, które kompletnie wymyka się spod kontroli, a do projektu mogliby dołączać różni filmowcy ze swoim własnym pomysłem na to uniwersum.
"Obsesja" – fabuła i zwiastun
Bear (Michael Johnston
) platonicznie zakochany w swojej przyjaciółce Nikki (Inde Navarrette
), chce zdobyć serce ukochanej i postanawia spełnić swoje marzenie za pomocą taniej zabawki spełniające życzenia "One Wish Willow". Zabawka naprawdę działa i chłopak otrzymuje dokładnie to, o co prosił, ale wkrótce odkrywa, że niektóre pragnienia mają mroczną, złowrogą cenę.