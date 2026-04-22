"Teksańska masakra piłą mechaniczną" od nowa. A24 wybrało reżysera

A24 szykuje się do realizacji filmu "The Texas Chainsaw Massacre". Tytuł nie jest przypadkowy. Film inspirowany będzie słynnym horrorem z lat 70. ubiegłego wieku "Teksańska masakra piłą mechaniczną".
Wschodząca gwiazda filmowego horroru z szansą odświeżenia kultowej marki
A24 ma już nawet kandydata na stanowisko reżyser. To Curry Barker, któremu sławę przyniósł nakręcony za 800 dolarów i wrzucony na YouTube horror "Milk & Serial".
Jego następny horror - "Obsesja"
- kosztował milion dolarów
i miał swoją premierę na ubiegłorocznym festiwalu w Toronto. Tam został kupiony za 15 milionów dolarów
przez studio Focus Features. Obraz w maju trafi do kin na całym świecie. Curry Barker
został wybrany nie tylko do wyreżyserowania "The Texas Chainsaw Massacre"
. Ma również przygotować scenariusz.
Nie tylko film. A24 szykuje też serialową "Teksańską masakrę" Film "The Texas Chainsaw Massacre" to tylko jeden z pomysłów A24 na spieniężenie marki "Teksańska masakra piłą mechaniczną". Już wcześnie ogłoszono, że powstanie także serial.
Projekt nie będzie w jakikolwiek sposób powiązany z filmem. Choć za oboma stoją ci sami producenci, to od strony twórczej zajmować się będą nimi niezależne ekipy. Z serialem związali się reżyser J.T. Mollner
("Strange Darling
") oraz aktor/producent Glen Powell
.
Szczegóły obu projektów nie są na razie znane.
Zainspirowana prawdziwymi zbrodniami "Teksańska masakra piłą mechaniczną
" opowiada historię grupy młodych ludzi, którzy trafiają do domu rodziny kanibali, w tym Leatherface'a, który nosi skórę zdjętą z twarzy swoich ofiar. Film uważany za jeden z najlepszych horrorów w dziejach kina dał początek dochodowej serii. Do tej pory powstało łącznie 9 odsłon cyklu. Ostatnia miała premierę w 2022 roku na Netfliksie.
