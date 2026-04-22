"Teksańska masakra piłą mechaniczną" od nowa. A24 wybrało reżysera

The Hollywood Reporter
A24 szykuje się do realizacji filmu "The Texas Chainsaw Massacre". Tytuł nie jest przypadkowy. Film inspirowany będzie słynnym horrorem z lat 70. ubiegłego wieku "Teksańska masakra piłą mechaniczną".
  

A24 ma już nawet kandydata na stanowisko reżyser. To Curry Barker, któremu sławę przyniósł nakręcony za 800 dolarów i wrzucony na YouTube horror "Milk & Serial".
  
Jego następny horror - "Obsesja" - kosztował milion dolarów i miał swoją premierę na ubiegłorocznym festiwalu w Toronto. Tam został kupiony za 15 milionów dolarów przez studio Focus Features. Obraz w maju trafi do kin na całym świecie.

Curry Barker został wybrany nie tylko do wyreżyserowania "The Texas Chainsaw Massacre". Ma również przygotować scenariusz. 


Film "The Texas Chainsaw Massacre" to tylko jeden z pomysłów A24 na spieniężenie marki "Teksańska masakra piłą mechaniczną". Już wcześnie ogłoszono, że powstanie także serial.

Projekt nie będzie w jakikolwiek sposób powiązany z filmem. Choć za oboma stoją ci sami producenci, to od strony twórczej zajmować się będą nimi niezależne ekipy. Z serialem związali się reżyser J.T. Mollner ("Strange Darling") oraz aktor/producent Glen Powell.

Szczegóły obu projektów nie są na razie znane.

Zainspirowana prawdziwymi zbrodniami "Teksańska masakra piłą mechaniczną" opowiada historię grupy młodych ludzi, którzy trafiają do domu rodziny kanibali, w tym Leatherface'a, który nosi skórę zdjętą z twarzy swoich ofiar. Film uważany za jeden z najlepszych horrorów w dziejach kina dał początek dochodowej serii. Do tej pory powstało łącznie 9 odsłon cyklu. Ostatnia miała premierę w 2022 roku na Netfliksie.  

