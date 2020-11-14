Newsy Filmy "Księgowy 3" nie powstanie, bo twórcy mają nowy pomysł
"Księgowy 3" nie powstanie, bo twórcy mają nowy pomysł

Nexus Point News / autor: /
&quot;Księgowy 3&quot; nie powstanie, bo twórcy mają nowy pomysł
Choć "Księgowy 2" okazał się sporym hitem (szczególnie dla platformy Prime Video), to na trzecią część w najbliższym czasie nie ma szans. Twórcy filmu pracują właśnie nad nowym projektem.

"Bannister" - co wiemy o nowym filmie od twórców "Księgowego 2"



Nowy film nosi (roboczo) tytuł "Bannister". Powstanie dla Apple Studios.

Gavin O'Connor będzie reżyserem całości. Z kolei scenariusz przygotował Bill Dubuque. Obaj panowie odpowiadają za "Księgowego 2".

Bohaterem "Bannister" będzie mocno naznaczony przez życie nastolatek, który ma jeden talent - jest niezwykle szybki. Jest bezdomny i bardzo ceni sobie swoją niezależność. Ma problemy z autorytetami, ale chce udowodnić światu, że nie ma szybszego od niego biegacza. W tym celu fałszuje dokumenty, by dostać się do licealnego programu dla biegaczy. Bycie częścią drużyny jest czymś zupełnie nowym dla niego. Warunki treningu staną się testem jego talentu oraz umiejętności przetrwania bez zwracania na siebie uwagi.

Aktualnie trwają castingi do filmu. Zdjęcia powinny ruszyć w marcu przyszłego roku w Kanadzie.

