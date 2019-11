Reżyser kolejnych "Gwiezdnych wojen" wybrany, ale nie ujawniony

The Hollywood Reporter opublikowało obszerny artykuł o stanie Lucasfilm, cykluoraz sytuacji Kathleen Kennedy i jej szansach na nowy kontrakt jako szefowa studia. W tekście znalazła się też informacja, która zainteresuje wszystkich czekających na zapowiedziany na 2022 roku nowy film. Otóż jego reżyser został już wybrany.Niestety Disney nie zamierza na razie ujawniać nazwiska "szczęśliwca". Kim jest, dowiemy się dopiero w przyszłym roku. Jedno jest pewne: nie jest to Rian Johnson , który już od dłuższego czasu teoretycznie pracuje nad nową trylogią, a w rzeczywistości Disney ogłasza kolejne projekty związane z "Gwiezdnymi wojnami", a o jego filmach jest cicho.Widowisko szykowane na grudzień 2022 roku nie jest też tym, nad którym będzie pracować Kevin Feige . Zdaniem The Hollywood Reporter na ten projekt przyjdzie nam długo poczekać, ponieważ Feige ma pełne ręce roboty z Marvelem, gdzie samodzielnie odpowiada za wszystkie kinowe i telewizyjne projekty.Przypomnijmy, że pierwotniez grudnia 2022 roku miał być pierwszym z trzech widowisk przygotowany dla Lucasfilm przez twórców D.B. Weissa . Panowie jednak nie są już z wytwórnią związani i skoncentrują się na projektach dla platformy Netflix, z którą zawarli w tym roku wieloletni kontrakt warty 200 milionów dolarów.