Twórca nowej "Godzilli" szykuje projekt w Hollywood. Zagra w nim trzykrotny laureat Złotego Globu?

Po ogromnym sukcesie, jakim okazała się "Godzilla Minus One", nic dziwnego, że Hollywood postanowiło zaufać japońskiemu reżyserowi, powierzając mu stery nad nowym projektem. Jeszcze przed oficjalną kinową premierą "Godzilli Minus Zero" Takashi Yamazaki kompletuje już jego obsadę. Swój udział w produkcji negocjuje właśnie laureat trzech Złotych Globów, Paul Giamatti.
Twórca "Godzilli" kręci film w USA. Co wiemy?
Amerykańskie kino potrzebuje świeżych głosów, sprawdzonych w pracy z kinowymi widowiskami. Nie dziwi więc, że po premierze "Godzilli Minus One
" oczy wielkich wytwórni skierowały się w stronę Takashiego Yamazakiego
. Jego realizowana za około 15 milionów dolarów produkcja otrzymała przed dwoma laty Oscara
za efekty specjalne, udowadniając, że inwencja w blockbusterze może być warta więcej od przepłaconego CGI. Teraz, poza zbliżającym się wielkimi krokami sequelem "Godzilli
", będzie miał szansę pokazać swoją wartość w zupełnie nowych okolicznościach.
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Hollywoodzki projekt Yamazakiego
będzie nosił tytuł "Grandgear"
– na tę chwilę nie wiemy nic na temat jego fabuły, poza tym, że będzie ona autorskim konceptem reżysera. Jak donosi jednak portal Deadline, Japończyk już kompletuje obsadę swojej produkcji. W "Grandgear"
główne role zagrają znany z serialu "Biały Lotos
" Sam Nivola
oraz Nico Parker
, którą mogliśmy oglądać w serialu "The Last of Us
" czy aktorskiej wersji "Jak wytresować smoka
". Gwiazda "Przesilenia zimowego
", Paul Giamatti
, wciąż natomiast negocjuje swój udział w filmie. Jeśli aktor znajdzie porozumienie z twórcami, wystąpi w roli napisanej specjalnie z myślą o nim.
Zdjęcia do filmu mają ruszyć w 2027 roku, by zdążyć na premierę wyznaczoną na 18 lutego 2028 roku. Za produkcję "Grandgear"
odpowiadają reżyser J.J. Abrams
(ostatnio jako producent przy filmie "Koniec ulicy Dębowej
") i Glen Zipper
("Nazywam się: Muhammad Ali
").
"Godzilla Minus Zero" – zwiastun filmu