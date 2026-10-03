Koniec problemów kontynuacji "Jurassic World: Odrodzenie". Jest kandydat na stanowisko reżysera

Wygląda na to, że problemy studia Universal z kolejnym filmem z serii "Jurassic World" dobiegają końca. Jak donosi portal The Hollywood Reporter, studio ma już nowego kandydata na stanowisko reżysera.
Ciąg dalszy filmu "Jurassic World: Odrodzenie" nastąpi
Przypomnijmy, że planowany obraz będzie sequelem kinowego hitu z 2025 roku "Jurassic World: Odrodzenie"
. Obraz stanowił "miękki reboot" i wprowadził nowych bohaterów, w których wcielili się Scarlett Johansson, Mahershala Ali i Jonathan Bailey.
Fani dinozaurów zaakceptowali odświeżoną wizję i choć granica miliarda w globalnym box offisie nie padła, to jednak wpływy osiągnęły całkiem solidny poziom 872 milionów dolarów.
Dlatego też Universal Pictures szybko podjęło decyzję o realizacji sequela. Początkowo obraz miał wyreżyserować autor "Odrodzenia
" Gareth Edwards
. W sierpniu okazało się, że opuścił on projekt. Powody tej decyzji nie są znane, obie strony ukryły je za formułką "różnice artystyczne".
Getty Images © Carlos Alvarez
Teraz okazuje się, że studio ma już kandydata na stanowisko reżysera. To Hiszpan J.A. Bayona
. Universal Pictures doskonale go zna, a on dobrze wie, czym jest marka "Jurassic World
". Był bowiem reżyserem widowiska "Jurassic World: Upadłe królestwo"
, które na całym świecie zarobiło w kinach 1,308 mld dolarów
. Portal The Hollywood Reporter podkreśla jednak, że jest on na razie jedynie kandydatem i że negocjacje na temat warunków kontraktu jeszcze nie ruszyły.
O sequelu filmu "Jurassic World: Odrodzenie"
wiemy w zasadzie tylko tyle, że scenariusz przygotowuje David Koepp
. Studio chciałoby również, by wszystkie trzy gwiazdy pierwszego filmu - Scarlett Johansson
, Mahershala Ali
i Jonathan Bailey
- powróciły, co jednak zależeć będzie od tego, na kiedy zaplanowane zostaną zdjęcia.
Zwiastun filmu "Jurassic World: Odrodzenie"