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Koniec problemów kontynuacji "Jurassic World: Odrodzenie". Jest kandydat na stanowisko reżysera

The Hollywood Reporter / autor: /
https://www.filmweb.pl/news/Re%C5%BCyser+widowiska+%22Jurassic+World%3A+Upad%C5%82e+kr%C3%B3lestwo%22+nakr%C4%99ci+nowy+film+o+dinozaurach.+Gwiazd%C4%85+Scarlett+Johansson-168910
Koniec problemów kontynuacji &quot;Jurassic World: Odrodzenie&quot;. Jest kandydat na stanowisko reżysera
Wygląda na to, że problemy studia Universal z kolejnym filmem z serii "Jurassic World" dobiegają końca. Jak donosi portal The Hollywood Reporter, studio ma już nowego kandydata na stanowisko reżysera.

Ciąg dalszy filmu "Jurassic World: Odrodzenie" nastąpi



Przypomnijmy, że planowany obraz będzie sequelem kinowego hitu z 2025 roku "Jurassic World: Odrodzenie". Obraz stanowił "miękki reboot" i wprowadził nowych bohaterów, w których wcielili się Scarlett Johansson, Mahershala Ali i Jonathan Bailey.

Fani dinozaurów zaakceptowali odświeżoną wizję i choć granica miliarda w globalnym box offisie nie padła, to jednak wpływy osiągnęły całkiem solidny poziom 872 milionów dolarów.

Dlatego też Universal Pictures szybko podjęło decyzję o realizacji sequela. Początkowo obraz miał wyreżyserować autor "Odrodzenia" Gareth Edwards. W sierpniu okazało się, że opuścił on projekt. Powody tej decyzji nie są znane, obie strony ukryły je za formułką "różnice artystyczne".

02.jpg Getty Images © Carlos Alvarez


Teraz okazuje się, że studio ma już kandydata na stanowisko reżysera. To Hiszpan J.A. Bayona. Universal Pictures doskonale go zna, a on dobrze wie, czym jest marka "Jurassic World". Był bowiem reżyserem widowiska "Jurassic World: Upadłe królestwo", które na całym świecie zarobiło w kinach 1,308 mld dolarów. Portal The Hollywood Reporter podkreśla jednak, że jest on na razie jedynie kandydatem i że negocjacje na temat warunków kontraktu jeszcze nie ruszyły.

O sequelu filmu "Jurassic World: Odrodzenie" wiemy w zasadzie tylko tyle, że scenariusz przygotowuje David Koepp. Studio chciałoby również, by wszystkie trzy gwiazdy pierwszego filmu - Scarlett Johansson, Mahershala Ali i Jonathan Bailey - powróciły, co jednak zależeć będzie od tego, na kiedy zaplanowane zostaną zdjęcia.

Zwiastun filmu "Jurassic World: Odrodzenie"




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