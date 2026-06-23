Będzie konkurencja dla serii "Piraci z Karaibów". Oto nadchodzi "Sea of Thieves"

Wygląda na to, że kolejna gra Microsoftu doczeka się wersji kinowej. Entertainment Weekly donosi, że w przygotowaniu jest kinowa adaptacja gry "Sea of Thieves".
Piraci podbiją kina?
"Sea of Thieves"
to MMORPG z 2018 roku. Jest to gra z otwartym światem, w której wcielamy się w początkującego pirata i staramy się zostać legendą mórz i oceanów. Gra wciąż jest wspierana przez Microsoft i ma oddaną rzeszę fanów.
Nie jest jednak jasne, czego możemy spodziewać się po kinowej wersji. O projekcie tak mówi Matt Booty, szef contentu w XBOX: Głównym bohaterem gry "Sea of Thieves" jest tak naprawdę sam gracz oraz społeczność. Kiedy więc zastanawiasz się nad "Sea of Thieves", nie pytasz: "Kim są główni bohaterowie?" albo "Jaka jest fabuła?". To gra bardzo nastawiona na interakcje społeczne, ale jednocześnie ma swój własny klimat. Została zbudowana wokół bardzo współpracującej społeczności, więc już od początku można wyczuć, jakiego rodzaju doświadczeniem będzie ta gra.
O samym projekcie wiemy na razie tyle, że jego produkcją zajmie się Destin Daniel Cretton
. To reżyser nadchodzącego widowiska "Spider-Man: Całkiem nowy dzień
". Jednak Cretton
nie zamierza stawać za kamerą filmowego "Sea of Thieves"
. Poszukiwania odpowiedniego reżysera właśnie trwają. "Sea of Thieves"
jest jednym z tuzina growych projektów Microsoftu, które czeka adaptacja serialowa lub filmowa.
Zwiastun gry "Sea of Thieves"