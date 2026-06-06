Reżyserzy chcą filmów kinowych? Netflix nie będzie z nimi pracował

Filmy Netfliksa w kinach? Nie pod rządami Dana Lina. Szef działu filmowego platformy streamingowej zapowiedział, że kinowa dystrybucja "Narnii" Grety Gerwig będzie wyjątkiem, a Netfliksa nie interesuje współpraca z reżyserami marzącymi o wprowadzeniu swoich filmów do kin.
Netflix nie planuje dystrybuować filmów w kinach
Jest grupa filmowców, którzy wciąż chcą kinowej dystrybucji. Pogodziliśmy się z tym, że nie będziemy z nimi pracować Getty Images © Alberto E. Rodriguez
, powiedział Dan Lin w wywiadzie dla "The New York Times".
Brak zainteresowania kinową dystrybucją przez platformę był jednym z punktów spornych walki o przejęcie studia Warner Bros., w której brał udział Netflix. Zanim serwis wycofał się z licytacji na rzecz Paramounta, prezes Netfliksa Ted Sarandos obiecał, że pod jego pieczą filmy Warnera zachowają standardowe 45-dniowe okno dystrybucji. Netflix nie zamierza jednak stosować tej zasady do swoich filmów – z jednym wyjątkiem. Przygotowywana przez Gretę Gerwig "Narnia" będzie pierwszym – i wygląda na to, że ostatnim – filmem Netfliksa z tradycyjną kinową dystrybucją.
Film miał początkowo wejść do kin na tegoroczne Święto Dziękczynienia, a potem zadebiutować na Netfliksie w Boże Narodzenie. W maju ujawniono jednak, że film trafi do kin 12 lutego 2027. Na Netfliksie zobaczymy go 2 kwietnia 2027. Do kin trafi też nakręcony dla Netfliksa "Cliff Booth" Davida Finchera.
Film będzie miał jednak tylko dwutygodniową globalną dystrybucję w sieci kin Imax, która zacznie się 25 listopada. 23 grudnia produkcja wejdzie zaś na Netfliksa.
Lin zaznaczył też, że zależy mu, aby Netflix "wydawał mniej pieniędzy na więcej lepszych filmów"
. Chciałby też, żeby platforma kręciła więcej komedii, komedii romantycznych i ekranizacji książek
. Przykład filmu, jaki ma na myśli, to "Ludzie, których spotykamy na wakacjach
".
"Ludzie, których spotykamy na wakacjach" – zwiastun
Poppy to wolny duch. Alex lubi planować. Po latach wspólnych wakacji tych zupełnie do siebie niepodobnych dwoje zastanawia się, czy mogliby się w sobie zakochać.