Newsy Filmy Reżyserzy chcą filmów kinowych? Netflix nie będzie z nimi pracował
VOD / Filmy

Reżyserzy chcą filmów kinowych? Netflix nie będzie z nimi pracował

The Hollywood Reporter / autor: /
https://www.filmweb.pl/news/Re%C5%BCyserzy+chc%C4%85+film%C3%B3w+kinowych+Netflix+nie+b%C4%99dzie+z+nimi+pracowa%C5%82-166961
Reżyserzy chcą filmów kinowych? Netflix nie będzie z nimi pracował
źródło: Getty Images
autor: Nur Photos
Filmy Netfliksa w kinach? Nie pod rządami Dana Lina. Szef działu filmowego platformy streamingowej zapowiedział, że kinowa dystrybucja "Narnii" Grety Gerwig będzie wyjątkiem, a Netfliksa nie interesuje współpraca z reżyserami marzącymi o wprowadzeniu swoich filmów do kin.

Netflix nie planuje dystrybuować filmów w kinach



GettyImages-2274896361.jpg Getty Images © Alberto E. Rodriguez

Jest grupa filmowców, którzy wciąż chcą kinowej dystrybucji. Pogodziliśmy się z tym, że nie będziemy z nimi pracować, powiedział Dan Lin w wywiadzie dla "The New York Times".
   
Brak zainteresowania kinową dystrybucją przez platformę był jednym z punktów spornych walki o przejęcie studia Warner Bros., w której brał udział Netflix. Zanim serwis wycofał się z licytacji na rzecz Paramounta, prezes Netfliksa Ted Sarandos obiecał, że pod jego pieczą filmy Warnera zachowają standardowe 45-dniowe okno dystrybucji. Netflix nie zamierza jednak stosować tej zasady do swoich filmów – z jednym wyjątkiem.
     
Przygotowywana przez Gretę Gerwig "Narnia" będzie pierwszym – i wygląda na to, że ostatnim – filmem Netfliksa z tradycyjną kinową dystrybucją. Film miał początkowo wejść do kin na tegoroczne Święto Dziękczynienia, a potem zadebiutować na Netfliksie w Boże Narodzenie. W maju ujawniono jednak, że film trafi do kin 12 lutego 2027. Na Netfliksie zobaczymy go 2 kwietnia 2027.

Do kin trafi też nakręcony dla Netfliksa "Cliff Booth" Davida Finchera. Film będzie miał jednak tylko dwutygodniową globalną dystrybucję w sieci kin Imax, która zacznie się 25 listopada. 23 grudnia produkcja wejdzie zaś na Netfliksa.

Lin zaznaczył też, że zależy mu, aby Netflix "wydawał mniej pieniędzy na więcej lepszych filmów". Chciałby też, żeby platforma kręciła więcej komedii, komedii romantycznych i ekranizacji książek. Przykład filmu, jaki ma na myśli, to "Ludzie, których spotykamy na wakacjach".

"Ludzie, których spotykamy na wakacjach" – zwiastun




Poppy to wolny duch. Alex lubi planować. Po latach wspólnych wakacji tych zupełnie do siebie niepodobnych dwoje zastanawia się, czy mogliby się w sobie zakochać.

Powiązane artykuły The Chronicles of Narnia: The Magician's Nephew

Zobacz wszystkie artykuły

The Adventures of Cliff Booth  (2026)

 The Adventures of Cliff Booth

Ludzie, których spotykamy na wakacjach  (2026)

 Ludzie, których spotykamy na wakacjach

The Chronicles of Narnia: The Magician's Nephew  (2027)

 The Chronicles of Narnia: The Magician's Nephew

Pewnego razu... w Hollywood  (2019)

 Pewnego razu... w Hollywood

Najnowsze Newsy

Wideo Gry

Finał trylogii remake'ów "Final Fantasy VII" nadchodzi

VOD Filmy

"Biurowy romans" z Jennifer Lopez. Warto? Recenzja

Filmy

"Ciche miejsce 3": Oto Cillian Murphy w akcji

VOD Seriale

Kablówka na streamingu? "Telemaniak" wraca jako serial

4 komentarze
VOD Filmy

Co po "Nieśmiertelnym"? Henry Cavill w komedii o szpiegach w szkole rodzenia

Filmy

"Odyseja". Kontrowersje? Jakie kontrowersje? Film Nolana hitem przedsprzedaży

36 komentarzy
Filmy

Co sądzi Spielberg o "Obsesji" i "Backrooms"?

3 komentarze