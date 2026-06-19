Reakcje na Filmwebie – nie tylko "Lubię to"

Gdzie znajdziesz reakcje?

Do wyboru jest siedem reakcji – wystarczy przytrzymać (lub najechać na) przycisk reakcji i wybrać tę, która najlepiej oddaje to, co czujesz.Reakcje działają w wielu miejscach na Filmwebie – pod opiniami i ocenami innych użytkowników, pod listami oraz pod recenzjami krytyków. Na razie nie ma ich na forum ani pod artykułami, ale w pozostałych miejscach możesz z nich korzystać już teraz.Reakcje są dostępne zarówno na stronie, jak i w aplikacji mobilnej Filmweb na iOS i Android.