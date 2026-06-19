Newsy Reakcje na Filmwebie – nie tylko "Lubię to"
news

Reakcje na Filmwebie – nie tylko "Lubię to"

Filmweb
https://www.filmweb.pl/news/Reakcje+na+Filmwebie+%E2%80%93+nie+tylko+%22Lubi%C4%99+to%22-167182
Do tej pory pod opiniami i ocenami można było zostawić "Lubię to". Od teraz macie do wyboru więcej reakcji, dzięki czemu możecie reagować w bardziej zróżnicowany sposób i precyzyjniej wyrażać swoje emocje.

Do wyboru jest siedem reakcji – wystarczy przytrzymać (lub najechać na) przycisk reakcji i wybrać tę, która najlepiej oddaje to, co czujesz.


Gdzie znajdziesz reakcje?



Reakcje działają w wielu miejscach na Filmwebie – pod opiniami i ocenami innych użytkowników, pod listami oraz pod recenzjami krytyków. Na razie nie ma ich na forum ani pod artykułami, ale w pozostałych miejscach możesz z nich korzystać już teraz.

Reakcje są dostępne zarówno na stronie www.filmweb.pl, jak i w aplikacji mobilnej Filmweb na iOS i Android.

Najnowsze Newsy

Filmy

8-cyfrowa kwota za nowy film twórcy "Obsesji"

Filmy

Film "Wicked: Na dobre" już od jutra wyłącznie w SkyShowtime

Filmy

Kate Hudson i Ana de Armas w erotycznym thrillerze

2 komentarze
Filmy

Charles Melton w nowym projekcie twórców "Wszystko wszędzie naraz"

VOD Seriale

AI z fetyszem stóp pieje z zachwytu!

1 komentarz
Filmy

Jeff Daniels wspomoże Brendana Frasera w misji na Marsa

1 komentarz
Filmy

Filmweb poleca "Backrooms. Bez wyjścia"

1 komentarz