Rebecca Hall już nie żałuje pracy z Woodym Allenem. W czasie #MeToo się od niego odcięła

"Nigdy nie powinnam się była w tej sprawie wypowiadać" – mówi Rebecca Hall

Getty Images © Steve Granitz



Zwiastun filmu "W deszczowy dzień w Nowym Jorku"

Przypomnijmy, że 2018 rok to był szczytowy okres działalności ruchu. Jedną z ofiar stał się wtedy Woody Allen . Wróciły bowiem wtedyOskarżenia same w sobie nie były nowe. Sprawa była badana przez organy władzy i Allenowi nigdy nie postawiono żadnych zarzutów. Mimo to w 2018 roku Allena spotkał publiczny ostracyzm. Branża odcięła się, a amerykańska premiera filmu " W deszczowy dzień w Nowym Jorku " (który powstał dla Amazonu) została odwołana.Wśród osób, które wtedy publicznie przepraszały za to, że pracowały z Woodym Allenem , była Rebecca Hall . Po latach żałuje swoich słów.W wywiadzie udzielonym gazecie "The Guardian" aktorka przyznaje:Przyznaje także, że była bardzo zmieszana, kiedy pracując z Allenem , zaczęła słyszeć zarzuty pod adresem reżysera.– mówi teraz Hall . –Zaraz dodaje z goryczą:Na pytanie, jak dziś zareagowałaby w takiej sytuacji, odpowiedziała: