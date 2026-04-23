Konflikt wokół "The Deb". Rebel Wilson zamieniła życie innej aktorki w koszmar?

Konflikt wokół reżyserskiego debiutu Rebel Wilson pt. "The Deb" przeniósł się na salę sądową. Chodzi o publiczne oskarżenia, jakie gwiazda wysunęła pod adresem występującej w filmie Charlotte MacInnes, sugerując, że ta miała tuszować niewłaściwe zachowania producentki Amandy Ghost, by rozwijać swoją karierę. MacInnes zaprzecza tym zarzutom i pozywa Wilson o zniesławienie.
Szczegóły sprawy
Proces toczy się przed sądem federalnym w Sydney i ma potrwać dziewięć dni. MacInnes
rozpoczęła składanie zeznań w środę.
Z relacji osób z otoczenia aktorki wynika, że działania Wilson
- w tym wpisy w mediach społecznościowych - miały poważny wpływ na jej samopoczucie. Współscenarzystka filmu, Hannah Reilly
, zeznała, że sytuacja stała się dla MacInnes
koszmarem. Z kolei partner aktorki, Carlo Boumouglbay, twierdzi, że czuła się ona zastraszona przez Wilson i obawiała się o własne bezpieczeństwo.
Wilson utrzymuje z kolei, że MacInnes
miała czuć się niekomfortowo w związku z zachowaniem Amandy Ghost
w 2023 roku (kobiety brały wspólną kąpiel), a następnie wycofała swoje zastrzeżenia w zamian za możliwości rozwoju kariery, które dała jej producentka. MacInnes
stanowczo zaprzecza tym oskarżeniom. Obrona Wilson
argumentuje natomiast, że wpisy aktorki nie zaszkodziły karierze MacInnes
.
W trakcie procesu pojawiły się również informacje o karierze artystycznej MacInnes
. Aktorka podpisała pod koniec 2025 roku kontrakt płytowy o wartości 110 tys. dolarów z Atlantic Records, należącą do Warner Music Group. Obrona Wilson
zauważa, że koncern jest powiązany z Access Industries, w ramach którego działa firma AI Film, kierowana przez wspomnianą wcześniej Ghost
. Sprawa jest w toku.
"The Deb
" niedawno trafił do kin w Australii, ale wciąż nie ma dystrybucji w USA.
