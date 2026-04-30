Gwiazdy "Blair Witch Project" (jednak) zaangażowane w prace nad rebootem

Od 2024 roku wiemy, że Lionsgate rozwija nową wersję kultowego horroru "The Blair Witch Project". Do sieci trafiły kolejne informacje na temat zapowiadanego projektu. Czego się dowiedzieliśmy?
Nowe "Blair Witch Project" zmierza na ekrany
Za reżyserię nowego "Blair Witch Project" odpowiada Dylan Clark
, który aktualnie przygotowuje kolejną wersję scenariusza napisanego przez Chrisa Devlina
. Co ciekawe, do projektu jako producenci wykonawczy dołączają aktorzy z pierwszego filmu: Joshua Leonard oraz Michael C. Williams, a także jego twórcy: Eduardo Sánchez, Daniel Myrick oraz Gregg Hale.
Nowa produkcja będzie więc okazją do ponownego zaangażowania części osób związanych z oryginałem, które wcześniej krytykowały brak swojego udziału przy kolejnych odsłonach ("Księga cieni: Blair Witch 2
" i późniejszy reboot z 2016 roku
) i wyrażały frustrację, że nie będzie im dane pracować przy nowej odsłonie.
Nowa odsłona powstaje w ramach współpracy Lionsgate z Blumhouse Productions, przy okazji której studio planuje odświeżać swoje klasyczne horrory. Szef działu filmowego Lionsgate, Adam Fogelson
, zapowiadał wówczas "nową wizję Blair Witch", która ma przedstawić tę historię nowemu pokoleniu widzów. Międzynarodowa sprzedaż projektu odbędzie się na zbliżającym się festiwalu w Cannes
.
Pierwszy film z serii, zrealizowany za około 35 tysięcy dolarów, stał się globalnym fenomenem w 1999 roku. Ostatecznie zarobił 248 milionów dolarów na całym świecie i do dziś uchodzi za jeden z najbardziej dochodowych filmów w historii kina. Na ten moment nie wiadomo nic o obsadzie nowej odsłony.
