"Na krawędzi" bez Sylvestra Stallone'a, za to z datą premiery

Jak informowaliśmy na stronach Filmwebu, w przygotowaniu jest reboot filmu z Sylvestrem Stallone'em "Na krawędzi". Teraz poznaliśmy datę premiery.
"Cliffhanger" w przyszłym roku
Widowisko "Cliffhanger"
powstało dla Row K Entertainment. Studio właśnie zaktualizowało grafik premier na najbliższe miesiące. Dzięki temu wiemy, kiedy do kin trafi reboot "Na krawędzi
". Otóż amerykańska data premiery została wyznaczona na 28 sierpnia 2026 roku
.
Taka data może niepokoić. Tradycyjnie bowiem w okresie poprzedzającym amerykańskie Święto Pracy (wypadające w pierwszy poniedziałek września) dystrybutorzy unikają wprowadzania do kin dobrych filmów. To raczej czas dla rzeczy słabych i takich, dla których nie ma miejsca w bardziej kasowych terminach. "Cliffhanger"
to historia mężczyzny prowadzącego z córką położony w malowniczych górach dom dla bogatych turystów. Ich najnowszym podopiecznym jest syn znanego miliardera. Podczas górskiej wyprawy stają się obiektem ataku grupy porywaczy. Świadkiem ataku jest druga córka Raya Naomi. Prześladowana wspomnieniami tragicznego wypadku podczas dawnej górskiej wspinaczki kobieta musi przełamać swoje lęki, by uratować rodzinę.
Gwiazdami produkcji są Lily James i Pierce Brosnan
. Całość wyreżyserował Jaume Collet-Serra
, autor ubiegłorocznego hitu Netfliksa "Kontrola bezpieczeństwa
".
Pierwotnie plan na film był inny. W obsadzie miał się znaleźć Sylvester Stallone
, który powtórzyłby rolę z "Na krawędzi
". Ten projekt jednak upadł.
