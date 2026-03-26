Reboot "Z Archiwum X". Następca Muldera obsadzony!

Do sieci trafiła informacja o kolejnym aktorze w pilocie rebootu serialu "Z Archiwum X" przygotowywanego przez Ryana Cooglera dla platformy Hulu. Do wcześniej ogłoszonej Danielle Deadwyler dołącza Himesh Patel, który zagra jedną z głównych ról.
Kolejne informacje o nowym "Z Archiwum X"
Projekt, który w lutym otrzymał oficjalne zamówienie na odcinek pilotażowy, opowie o dwójce cenionych, lecz zupełnie różnych agentów FBI. Getty Images © Simon Ackerman
Bohaterowie stworzą nieoczywisty duet, gdy trafią do dawno zamkniętej jednostki zajmującej się sprawami niewyjaśnionych zjawisk.
Jak podają źródła zbliżone do produkcji, postacie grane przez Patela
i Deadwyler
będą zupełnie nowymi bohaterami, a nie kolejnymi inkarnacjami kultowego duetu Muldera
i Scully
. Zapowiada się więc świeże otwarcie dla uniwersum stworzonego przez Chrisa Cartera
z duchowymi następcami wspomnianych bohaterów.
Dla Patela
i Deadwyler
będzie to ponowne spotkanie na planie po miniserialu "Stacja jedenasta
", za który aktor otrzymał nominację do nagrody Emmy
. W jego dorobku znajdują się także m.in. "Yesterday
" czy "Tenet
". Za reboot odpowiada Coogler, który napisze scenariusz, wyreżyseruje pilot i będzie producentem wykonawczym. Showrunnerką została Jennifer Yale. Wśród producentów znalazł się również Carter, twórca oryginału.
Nowa wersja kultowego serialu powstaje dla Onyx Collective oraz 20th Television. Projekt realizowany jest w ramach umowy Cooglera z Disneyem. O planach rebootu mówi się od 2023 roku. Na ten moment nie ma informacji, by w projekcie mieli pojawić się Gillian Anderson
i David Duchovny
, czyli odtwórcy ról Scully
i Muldera
z oryginalnej serii.
Serial Killers: "Z Archiwum X"