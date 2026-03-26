Reboot "Z Archiwum X". Następca Muldera obsadzony!

Seriale

Variety / autor: /
https://www.filmweb.pl/news/Reboot+%22Z+Archiwum+X%22%3A+Himesh+Patel+u+boku+Danielle+Deadwyler+w+pilocie+serialu+Ryana+Cooglera-165819
źródło: materialy promocyjne
Do sieci trafiła informacja o kolejnym aktorze w pilocie rebootu serialu "Z Archiwum X" przygotowywanego przez Ryana Cooglera dla platformy Hulu. Do wcześniej ogłoszonej Danielle Deadwyler dołącza Himesh Patel, który zagra jedną z głównych ról.

Kolejne informacje o nowym "Z Archiwum X"



GettyImages-2268205198.jpg Getty Images © Simon Ackerman


Projekt, który w lutym otrzymał oficjalne zamówienie na odcinek pilotażowy, opowie o dwójce cenionych, lecz zupełnie różnych agentów FBI. Bohaterowie stworzą nieoczywisty duet, gdy trafią do dawno zamkniętej jednostki zajmującej się sprawami niewyjaśnionych zjawisk.

Jak podają źródła zbliżone do produkcji, postacie grane przez Patela i Deadwyler będą zupełnie nowymi bohaterami, a nie kolejnymi inkarnacjami kultowego duetu Muldera i Scully. Zapowiada się więc świeże otwarcie dla uniwersum stworzonego przez Chrisa Cartera z duchowymi następcami wspomnianych bohaterów. 

Dla Patela i Deadwyler będzie to ponowne spotkanie na planie po miniserialu "Stacja jedenasta", za który aktor otrzymał nominację do nagrody Emmy. W jego dorobku znajdują się także m.in. "Yesterday" czy "Tenet". Za reboot odpowiada Coogler, który napisze scenariusz, wyreżyseruje pilot i będzie producentem wykonawczym. Showrunnerką została Jennifer Yale. Wśród producentów znalazł się również Carter, twórca oryginału.

Nowa wersja kultowego serialu powstaje dla Onyx Collective oraz 20th Television. Projekt realizowany jest w ramach umowy Cooglera z Disneyem. O planach rebootu mówi się od 2023 roku. Na ten moment nie ma informacji, by w projekcie mieli pojawić się Gillian Anderson i David Duchovny, czyli odtwórcy ról Scully i Muldera z oryginalnej serii.

Serial Killers: "Z Archiwum X"



Zobacz wszystkie artykuły

