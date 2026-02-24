Newsy Seriale Reboot "Z archiwum X". Jeden odcinek serialu na pewno powstanie. Pierwsze szczegóły
https://www.filmweb.pl/news/Reboot+%22Z+archiwum+X%22.+Hulu+zleca+realizacj%C4%99+odcinka+pilotowego.+Re%C5%BCyserem+Ryan+Coogler.+Gwiazd%C4%85+Danielle+Deadwyler-165329
źródło: Materiały prasowe
Reboot "Z archiwum X" jest o krok bliżej stania się rzeczywistością. Platforma Hulu właśnie formalnie dała zgodę na realizację odcinka pilotowego.


Nowe "Z archiwum X" dostaje showrunnerkę. Pierwsze szczegóły fabuły



To nie jedyna dobra wiadomość wskazująca na to, że "The X-Files" rzeczywiście postanie. Jak donosi portal Deadline, serial zyskał też showrunnerkę. To Jennifer Yale. Jest ona serialową weteranką. Pracowała przy takich produkcjach jak: "See", "Outlander", "Legion".

Zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami, za odcinek pilotowy odpowiada Ryan Coogler, reżyser "Grzeszników". Będzie jego scenarzystą i stanie za kamerą. Wiemy też, że jedną z gwiazd serialu będzie nominowana do BAFTA za "Till" Danielle Deadwyler. Niestety wciąż nie ujawniono, kto będzie następcą Muldera.

Bohaterami odcinka pilotowego (i zapewne całego serialu) będzie dwójka agentów FBI. Są to doświadczeni stróże prawa, mający na swoim koncie wiele odznaczeń, ale bardzo się od siebie różniący. Mimo to będą zmuszeni pracować razem, kiedy zostaną oddelegowani do ponownego otwarcia dawno zamkniętego wydziału do spraw zawierających zjawiska pozornie niemożliwe do racjonalnego wyjaśnienia.

01.jpg Getty Images © Variety


Oryginalne "Z archiwum X"



Oryginale "Z archiwum X" debiutowało w 1993 roku. David Duchovny i Gillian Anderson zagrali w nim agentów Muldera i Scully, którym przypadają w udziale sprawy dziwne, paranormalne, związane z kosmitami.

Po emisji 9 sezonów serial dobiegł końca. Jednak jego popularność była tak wielka, że nikt w Hollywood nie chciał, by marka umarła. Powstały więc dwa filmy kinowe: "Z archiwum X: Pokonać przyszłość" z 1998 roku oraz stworzony 10 lat później "Z archiwum X: Chcę wierzyć". Zrealizowano również serialowy spin-off "Samotni Strzelcy", a w 2016 roku serial wrócił na dwa sezony jako "Z archiwum X".

O serialu "Z archiwum X" w programie "Serial Killers"



