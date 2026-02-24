Newsy Filmy Rebooty "Morbiusa" i "Kravena Łowcy" w drodze? Sony planuje twardy reset uniwersum
Sony raczej nie może pochwalić się sukcesami na polu filmów superbohaterskich. "Morbius", "Madame Web" czy "Kraven Łowca" nie zyskały aprobaty publiczności ani krytyków. Studio ma jednak plan, jak zmienić ten stan rzeczy. 

Uniwersum wrogów Spider-Mana: Sony planuje rebooty "Morbiusa" i "Kravena Łowcy"?


Przypomnijmy: w grudniu 2024 roku portal The Wrap ujawnił raport, z którego wynikało, że aktorskie spin-offy filmów Marvela kosztowały Sony ponad 465 milionów dolarów. Dane nie uwzględniały "Kravena Łowcy", który, delikatnie mówiąc, nie okazał się hitem. Teraz, goszcząc w podcaście The Town, CEO studia Tom Rothman potwierdził, że planuje ono serię rebootów. Choć nie ujawnił zbyt wielu szczegółów, zdradził, że częścią strategii mają być nowe wersje "Morbiusa" i "Kravena…". Z dalszej rozmowy wynika, że wytwórnia chce postawić na nowe gwiazdy, nie doczekamy się więc powrotu Jareda Leto ani Aarona Taylora-Johnsona. Nie wiadomo też, kiedy projekty miałyby ujrzeć światło dzienne. 

Dakota Johnson w filmie "Madame Web"

Jak zwraca uwagę blog World of Reel, produkcja nowych filmów o wrogach Spider-Mana prawdopodobnie jest dla studia koniecznością. Jeśli bowiem chce ono zachować prawa autorskie do postaci, musi regularnie wypuszczać nowe filmy. Tym samym twardy reset uniwersum może być nie tylko najrozsądniejszą, ale właściwie jedyną opcją Sony. 

Zobacz zwiastun "Kravena Łowcy"


"Kraven Łowca" trafił na ekrany w grudniu 2024 roku. Film został wyróżniony trzema nominacjami do Złotych Malin: dla najgorszego scenariusza, najgorszego prequela, remake'u, "zrzynki" lub sequela oraz dla najgorszej aktorki drugoplanowej. Przypominamy zwiastun: 


