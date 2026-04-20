Recenzja: "Awantura" sezon 2. Jest drama? | Netflix

Na platformie Netflix kolejna "Awantura". Drugi sezon serialu to zupełnie nowa historia z nowymi postaciami, ale punkt wyjścia jest ten sam – spięcie między bohaterami zaprowadzi ich w nieoczekiwanym kierunku. Na ekranie oglądamy tym razem dwie pary: Oscara Isaaca i Carey Mulligan oraz Cailee Spaeny i Charlesa Meltona.
Czy nowa odsłona serii Lee Sunga Jina
zaspokoi oczekiwania spragnionych emocji widzów? Radosław Czyż ma już odpowiedź.

Recenzja serialu "Awantura", sezon 2. | Netflix
autor: Radosław Czyż
Radosław Czyż rozpoczyna od opisania kluczowej dla fabuły sceny: W kadrze widać mężczyznę z kijem golfowym uniesionym nad głową stojącej obok kobiety. Kij szybko opada. Nie z zamiarem ciosu, ale jako wyraz bezradności i zaskoczenia. Oto domowa awantura małżonków eskalowała do tego stopnia, że inna para, słysząc krzyki, postanowiła sprawdzić, co się dzieje. I nagrać całe zdarzenie. Nagrywanymi są Josh (Oscar Isaac) i jego żona Lindsay (Carey Mulligan). On jest menadżerem w Monte Vista Point Country Club, ekskluzywnym klubie rekreacyjno-sportowym dla bogaczy; ona – pracującą nad klubem projektantką wnętrz. Nagrywający to Ashley (Cailee Spaeny) i Austin (Charles Melton) – dorabiająca w klubie para zakochanych. Ona rozwozi zimne napoje na polu golfowym, on z kolei z klubem styczność ma okazjonalnie. Przez większość czasu pracuje jako trener personalny… a raczej pracowałby, gdyby miał jakichkolwiek klientów. Gdy poznajemy obie pary, jedni jawią się jako nienawidzący się małżonkowie, drudzy jako para, która świata poza sobą nie widzi.
Czego możemy się spodziewać po nowych odcinkach? O ile pierwsza seria ze Stevenem Yeunem i Ali Wong w głównych rolach operowała w rejestrze między nienawiścią a obsesją, o tyle seria druga kręci się wokół tematu miłości i kapitalizmu oraz jego roli w międzyludzkich relacjach. Wzajemne zależności, społeczny awans, przywileje idące wraz z pieniędzmi i wpływem oraz gromadzenie kapitału w celu realizacji marzeń i jako marzenie samo w sobie to tylko część z motywów, które dzięki bohaterom będziemy zgłębiali w kolejnych odcinkach.
Autor pisze również: Jako antologia "Awantura" sprawdzą się więc doskonale jako wnikliwy obraz konfliktów, zarówno tych międzyludzkich, jak i wewnętrznych. Gdy z kolejnymi odcinkami lepiej poznajemy bohaterów, płynnie zmieniamy strony wsparcia. Raz trzymamy kciuki za młodych, potem za starszych, z czasem za nikogo lub za wszystkich na raz.
