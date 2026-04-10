Recenzja: "Drama". Miłość wszystko wybaczy?

W kinach w całej Polsce można już oglądać najnowszy film z Zendayą i Robertem Pattinsonem w rolach głównych. W "Dramie" grają oni zakochaną w sobie parę, która tuż przed samym ślubem staje w obliczu pewnej niewygodnej prawdy. Czy ujawniona tajemnica zmieni ich uczucia? Reżyser "Dramy" Kristoffer Borgli – jak przeczytacie w recenzji – lubi zarazem szokować i wkładać kij w mrowisko (Kto widział jego "Chorą na siebie", ten wie). Czy to wystarczy na satysfakcjonujący seans?
Recenzja autorstwa Bogny Goślińskiej.
Recenzja filmu "Drama"
autorka: Bogna Goślińska
O czym opowiada fabuła filmu "Drama"? W recenzji przeczytacie: W "Dramie" Kristoffer Borgli bierze na warsztat pytanie o granice wyrozumiałości w związkach, ale i samą możliwość całkowitego poznania drugiej osoby. Emma (Zendaya) i Charlie (Robert Pattinson) za kilka dni biorą ślub. To była miłość od pierwszego wejrzenia, meet cute w bostońskiej kawiarni, a teraz nie mogą bez siebie żyć. Na moment przed weselem para spotyka się z zaprzyjaźnionym małżeństwem, Rachel (Alana Haim) oraz Mikiem (Mamoudou Athie), a jedna butelka wina za dużo decyduje o dalszym kierunku wieczoru, kiedy Rachel prowokuje wszystkich do wyznania najgorszej rzeczy, jakiej się dopuścili. Po usłyszeniu historii Emmy Charlie zobaczy ją w zupełnie nowym świetle. Nic już nie będzie takie samo, a po zaleczeniu kaca trzeba wybrać kwiaty na ceremonię, spotkać się z DJ-ką, dokończyć przemowę… I oczywiście przebrnąć przez sam ślub.
Wobec tego: W centrum "Dramy" pulsuje tragikomiczny dylemat: czy miłość na pewno wszystko wybaczy? Felerna kolacja staje się fundamentem do budowy dwóch kompletnie odmiennych studiów charakterów.
(...) to, co zaczyna się jak klasyczna komedia romantyczna, szybko zostaje wywrócone na niwę – zresztą w kampanii marketingowej filmu rewersem cukierkowych fotosów zakochanych jest wizerunek zakrwawionego pana młodego. Kristoffer Borgli lubi szokować.
