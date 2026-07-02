"Enola Holmes 3": Na ratunek sławnego brata! Recenzujemy film Netflixa

Recenzja filmu "Enola Holmes 3" | Netflix

"Enola Holmes 3"

"Enola Holmes 3" – zobacz zwiastun

Dowiecie się tego z naszej recenzji. Swoimi wrażeniami dzieli się Bartosz Czartoryski. Fragmenty jego oceny znajdziecie poniżej, a cała recenzja jest już dostępna na karcie filmuautor: Bartosz CzartoryskiCzego możemy się spodziewać w najnowszej części? W recenzji przeczytacie:Autor pisze też: