"Enola Holmes 3": Na ratunek sławnego brata! Recenzujemy film Netflixa

Na platformę Netflix trafiła już trzecia część przygód młodszej siostry Sherlocka Holmesa. W "Enoli Holmes 3" tytułowa bohaterka szykuje się do ślubu, ale na drodze do szczęścia staje jej brat – a raczej jego zaginięcie. Enola musi więc porzucić romantyczne plany i wyruszyć na ratunek Sherlocka. W głównych rolach powracają Millie Bobby Brown oraz Henry Cavill. Czy trzecia część trzyma poziom poprzednich odsłon?
Dowiecie się tego z naszej recenzji. Swoimi wrażeniami dzieli się Bartosz Czartoryski. Fragmenty jego oceny znajdziecie poniżej, a cała recenzja jest już dostępna na karcie filmu "Enola Holmes 3" POD LINKIEM TUTAJ
. Złoto dla zuchwałych
autor: Bartosz Czartoryski
Czego możemy się spodziewać w najnowszej części? W recenzji przeczytacie: Bój Enoli o autonomię, rozpoczęty już dawien dawno, zakończył się zwycięstwem, które jednak może okazać się pyrrusowe. Dziewczyna ma wyjść za szlachcica Tawkesbury’ego (Louis Partridge), ale – mimo szczerego uczucia, jakie doń żywi – w jej głowie łączy się to nierozerwalnie z utratą własnej tożsamości. Przyjmie wszak nazwisko męża i wejdzie w świat lordowskiego patriarchatu. Ów konflikt podsyca jeszcze Sherlock (Henry Cavill), na poły nieumyślnie, bo zostaje porwany przez nieznanego sprawcę tuż przed zaślubinami. Więc zamiast do ołtarza, zaniepokojona Enola rzuca się w wir kolejnego śledztwa. Tymczasem sam Tawkesbury, mając okazję poznać skrzętnie ukrywaną historię swojego nazwiska, stanie przed pewnym dylematem. Wątek indywidualnej tożsamości okaże się zatem dla filmu kluczowy. Bo nieprawdą jest stare powiedzenie, że rodziny się nie wybiera.
"Enola Holmes 3"
Autor pisze też: Fabułę filmu podporządkowano prowadzonej przez Enolę sprawie zniknięcia brata. Jest ona zbudowana na ciągłym napięciu między – z braku lepszego sformułowania – lodowato obojętnymi podszeptami umysłu logicznego i porywami serca. Dotychczas przestrzegana przez brata przed zbytnim poleganiem na instynkcie, młoda Holmesówna musi jednak zawierzyć własnym emocjom, bo to one czynią z niej człowieka, jakim chciałaby być. Modelowana ciągle na czyjeś podobieństwo – albo przez braci, albo przez ekscentryczną matkę – obawia się, nie bez pewnej dozy słuszności, że i małżeństwo ją sformatuje. Dlatego czekająca ją przygoda, choć jest niebezpieczna i czas nagli, będzie dla niej okazją do przemyślenia własnych potrzeb oraz chwilą wytchnienia. To jej żywioł, to jej środowisko naturalne – co się czuje.
Całą recenzję filmu "Enola Holmes 3" znajdziecie POD LINKIEM TUTAJ.