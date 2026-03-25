Recenzja: "Harry Hole" na Netfliksie. Jo Nesbø wraca z genialnym detektywem
Jo Nesbø, jeden z najbardziej poczytnych współczesnych pisarzy literatury popularnej, doczekał się kolejnej ekranizacji swoich książek. Tym razem jego detektywem Harrym Hole'em zainteresowała się platformą Netflix, a Nesbø osobiście brał udział w realizacji serialu. Czy sześciodocinkowy "Harry Hole" okazał się lepszą opowieścią o genialnym detektywie niż nakręcony przed laty o tym samym bohaterze "Pierwszy śnieg" z Michaelem Fassbenderem

Jako wskazówkę podamy, że w głównych rolach oglądamy tu Tobiasa Santelmanna i znanego z "Dochodzenia" Joela Kinnamana. Całą recenzję serialu autorstwa Jana Sławińskiego znajdziecie już POD LINKIEM TUTAJ, a poniżej można przeczytać jej fragmenty. 

Recenzja serialu "Harry Hole" | Netflix


autor: Jan Sławiński


W recenzji serialu przeczytacie m.in.:

Harry Hole (Tobias Santelmann) ściga seryjnego mordercę, który zabija i okalecza młode kobiety, a na miejscu zbrodni zostawia czerwone diamenty o charakterystycznym kształcie pięcioramiennych gwiazd. Równolegle bohater prowadzi prywatne śledztwo w sprawie kolegi z pracy, Toma Waalera (Joel Kinnaman) – supergwiazdy wydziału zabójstw, który może być umoczony w przemyt broni dla lokalnych gangów. Bohatera męczą wyrzuty sumienia, a błędy przeszłości stara się utopić w alkoholu.


Autor recenzji pomaga też umiejscowić w czasie części powieściowego cyklu:

Serial dostępny na platformie Netflix skupia się przede wszystkim na wydarzeniach przedstawionych w powieści "Pentagram". Zważywszy na fakt, że to piąta odsłona cyklu, w której część wątków wynika bezpośrednio z poprzednich książek, w fabułę serialu zostają wpisane także wydarzenia z pozycji "Czerwone gardło" (tom 3) i "Trzeci klucz" (tom 4). Pozwala to na silniejsze zaakcentowanie motywacji samego Hole’a, a także dorzucenie do typowego kryminalnego śledztwa wątku osobistego, który buduje główny konflikt w warstwie emocjonalnej. 

I zarysowuje napięcia na lini głównego policyjnego duetu:

Skorumpowany i umoczony w interesy półświatka Waaler jeździ sportowym samochodem, nosi drogie ciuchy i bryluje na konferencjach prasowych. Często chodzi na skróty, a żeby osiągnąć osobiste korzyści, nie cofnie się przed niczym. Hole unika rozgłosu, chodzi w spranych dżinsach i wymiętych podkoszulkach, ale jest wierny zasadom, choć nie boi się ich nagiąć dla dobra śledztwa. Mimo że często zagląda do butelki, w chwilach, gdy nie jest niszczony nałogiem, nie ma sobie równych w analitycznym myśleniu i błyskotliwym łączeniu faktów, co czyni go wybitnym śledczym. Obaj są dla siebie równymi przeciwnikami, przez co cała rywalizacja jest bardziej ekscytująca. 

Jak Tobias Santelmann i Joel Kinnaman wypadają w swoich rolach?

