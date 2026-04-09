Recenzja: "Madison". Taylor Sheridan przebił swoje "Yellowstone"?
Recenzja: "Madison". Taylor Sheridan przebił swoje "Yellowstone"?

źródło: materialy promocyjne
Miłośnicy świata "Yellowstone" i seriali Taylora Sheridana dostali właśnie nowy tytuł do oglądania – składający się z sześciu odcinków serial "Madison" z Michelle Pfeiffer w roli głównej. Nasz recenzent Jan Sławiński uprzedza, że to – wbrew początkowym zapowiedziom – wcale nie spin-off "Yellowstone", choć oba seriale zdaje się wiele łączyć. Są też jednak między nimi wyraźne różnicę. Jakie? Sprawdźcie w recenzji. 

Autoterapia na łonie natury
autor: Jan Sławiński

W recenzji przeczytacie:

"Madison" skupia się na trzech pokoleniach rodziny Clayburnów, która w wyniku nagłych okoliczności zostawia chaos Nowego Jorku i przeprowadza się do Montany. Spokojne wiejskie życie to szansa na nowy początek, przepracowanie osobistych problemów i pogodzenie się z rzeczywistością, która w jednej chwili stała się znacznie bardziej nieprzyjazna. Główne skrzypce gra Stacy (Michelle Pfeiffer), zamożna kobieta, która wśród natury i z dala od luksusowego życia nieoczekiwanie odnajduje ukojenie po tragicznej stracie. Czy pozostali członkowie rodziny również zakochają się w przepięknych krajobrazach Montany?


Co łączy wcześniejsze dzieła Sheridana z "Madison"?

Klasyczne "dzianie się" jest tu drugorzędne, choć twórcy potrafią rozładować napięcie nieoczekiwanie slapstickowym humorem (jak wątek dzikich lokatorów z wychodka z odcinka drugiego). Choć "Madison" zupełnie inaczej rozkłada dramaturgiczne akcenty, to podobnie jak "Yellowstone" skupia się na wielopokoleniowej rodzinie i przywiązaniu do ziemi, a równorzędnym bohaterem produkcji jest majestatyczna natura, która twórcy portretują z niemal nabożną czcią.

A jakie różnice można dostrzec między "Yellowstone" a "Madison"? Autor pisze:

"Madison" to Sheridan w nieco innym wydaniu niż ten, którego znamy z jego pozostałych seriali – bardziej intymny, melancholijny, skupiony. Zamiast akcji i romansowania z wątkami kryminalnymi, mamy tu niespieszne tempo, kontemplację i szukanie nowego miejsca w świecie, który nagle staje się pusty.

"Madison" – zobacz zwiastun




