Recenzja: "Półbrat"– nowy serial twórcy "Reniferka" | HBO Max

Twórca "Reniferka" wraca z nowym serialem. Tym razem Richard Gadd opowiada o toksycznej relacji między braćmi przyrodnimi, w których wcielają się – on sam jako nieokrzesany Ruben oraz Jamie Bell w roli delikatniejszego Nialla. "Półbrat" porusza tematy braterstwa, przemocy i kruchej natury relacji męskich. Jak Gaddowi udało się tym razem?
autor: Bartek Czartoryski Obejmujący wyimki z czterech dekad "Półbrat" (tytuł oryginalny, "Half Man", wydaje się trafniejszy, odzwierciedla bowiem dominujący tu motyw niekompletności) jest zbiorem obrazków nie tyle z różnych chwil życia Nialla i Rubena, co z kluczowych momentów ich relacji. Ramą fabularną jest ślub tego pierwszego. Na pierwszy rzut oka uroczystość staje się areną zderzenia dawnych i obecnych animozji, a być może pojednania, trudno to ocenić przynajmniej do pierwszego ciosu, jaki pada na ekranie. Ogółem toksyczna, braterska relacja między bohaterami jest trudna do rozgryzienia, ale na pewno przemocowa
– przeczytacie w recenzji Bartka Czartoryskiego. Fragmentaryczna i dozowana w ratach opowieść, przedstawiona głównie z perspektywy Nialla, każe nam uzupełniać narracyjne luki według tego, co zostało już podrzucone niczym okruchy. Uzależnieni i skazani jeden na drugiego bracia działają na siebie destrukcyjnie, mimo że role kata i ofiary wydają się jasno określone
Gadd, podobnie jak w swoim poprzednim serialu, sporo mówi o koncepcji męskości, umyślnie pokazując jej dość szerokie spektrum. Niall poszukuje również swojej seksualności, stara się tłumaczyć ją sobie i innym. Na tym także polega jego osobisty dramat: na ciągłym niedookreśleniu, niemożności wypełnienia siebie od stóp do czubka głowy jasno sprecyzowanym "ja". Może dlatego Ruben jest mu niezbędny – jako przedłużenie lęków i ambicji, uosobienie wszystkiego, czym chciałby być i czym bałby się stać.
