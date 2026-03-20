Recenzja: "Projekt Hail Mary". Ryan Gosling wyciśnie z Was łzy?

"Projekt Hail Mary" z Ryanem Goslingiem – jeden z najbardziej wyczekiwanych przez nas filmów tego roku – właśnie zadebiutował w kinach. To adaptacja poczytnej książki Andy'ego Weira – o której jednak, jak przeczytacie w recenzji Jan Tracz nie ma najlepszego zdania: "Projekt Hail Mary" nie zasługuje na status bestsellera – to powieść deklaratywna, opisująca akcję niczym przydługi wpis w Wikipedii, pełna papierowych postaci, taniego humoru, braku konsekwencji w prowadzeniu narracji i ucinająca wątki tak, jak autorowi się akurat przywidziało.
Tyle o oryginalnej książce. A co o filmie Phila Lorda
i Christophera Millera
sądzi nasz autor?
autor: Jan Tracz Chwała należy się scenarzyście Drew Goddardowi – facet miał łeb na karku i postanowił przepisać część wątków z oryginalnej historii (a część po prostu wywalić do kosza)
– zauważa Jan Tracz.
Autor nie ukrywa, że starcie oryginału Andy'ego Weira
z filmem zdecydowanie wygrywają Phil Lord
i Christopher Miller
: Nie zapominajmy, że stawką są losy świata – żenujące żarty, którymi Weir epatował w powieści na lewo i prawo, były nie do zniesienia. Tu natomiast twórcy w miarę roztropny sposób czerpią z charyzmy Goslinga, który nie boi się – pomimo urody – robić z siebie klauna. Kiedy trzeba, jajcuje, ale potrafi też zapłakać lub operować szerszą (niż zazwyczaj) paletą emocji. W tym równaniu twórcom udało się zachować naprawdę imponujący balans.
Na okładce oryginału czytamy, że to "absolute page-turner" – tytuł rzekomo "kartkuje się sam". To nie do końca prawda. Ale nie zmienia to faktu, że adaptacja powieści wypada znacznie lepiej.
Nauczyciel nauk ścisłych Ryland Grace (Ryan Gosling
) budzi się na statku kosmicznym lata świetlne od domu, nie pamiętając, kim jest ani jak się tam znalazł. Gdy wraca mu pamięć, zaczyna odkrywać swoją misję: rozwiązać zagadkę tajemniczej substancji powodującej wygaśnięcie słońca. Musi wykorzystać swoją wiedzę naukową i niekonwencjonalne pomysły, aby ocalić wszystko na Ziemi przed zagładą, ale nieoczekiwana przyjaźń oznacza, że być może nie będzie musiał robić tego sam.