Recenzja: "Punisher: Ostatnie starcie". Alfabet schorzeń Franka Castle'a | Disney+

Tydzień po wielkim finale 2. sezonu serialu "Daredevil: Odrodzenie" Jon Bernthal, czyli nasz ulubiony twardziel Frank Castle, wraca do uniwersum Marvela w specjalnym odcinku "Punisher: Ostatnie starcie". Punisher znów wpada tu w wir walki, co sprawi, że jego fani – jak przeczytacie w naszej recenzji – będą suszyli zęby przez całe trzy kwadranse.
W recenzji Bartka przeczytacie: Średniometrażowy odcinek specjalny skonstruowany jest na skojarzeniu z indonezyjskim akcyjniakiem "Raid" – lecz na opak. Bo Castle toruje sobie drogę ze swojego mieszkania położonego na jednym z wyższych pięter na sam dół, chcąc ujść z życiem. Ile ono dla niego znaczy to kwestia osobna, bo wydaje się, że napędza go nie żadne tam "joie de vivre", ale czysty instynkt, pamięć mięśniowa każąca mu mechanicznie, aż do znudzenia powtarzać pewne sekwencje.
Autor pisze również: Nowy Jork wygląda tu bowiem jak z pamfletu dystrybuowanego przez politycznych rywali urzędującego obecnego burmistrza, krzyczących głośno o bezprawiu i degrengoladzie panujących na tamtejszych ulicach. Ale Castle’a to nie rusza, odwraca się plecami do jawnej niesprawiedliwości, nie jest już bojownikiem tylko cierpiętnikiem. Mętne oczy dostrzegają jedynie zjawy z przeszłości, reszta to biały szum.
A także: Ciekawy to przypadek, ten cały Punisher, który należy do zupełnie innego porządku niż pozostałe postacie z MCU. I nie chodzi nawet o brutalność, z jaką rozprawia się z intruzami, penetrując labiryntowe korytarze i klatki schodowe swojego budynku, ale o konstrukcję psychologiczną tej postaci.