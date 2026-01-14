Newsy Seriale Recenzja: "Rycerz siedmiu królestw" lepszy niż "Gra o tron"?
Recenzja: "Rycerz siedmiu królestw" lepszy niż "Gra o tron"?

Już za kilka dni na platformę HBO Max trafi pierwszy odcinek nowego spin-offu "Gry o tron" – "Rycerza siedmiu królestw". Fabuła przeniesie nas do Westeros sprzed wydarzeń z "Gry o tron" i opowie o losach młodego, nisko urodzonego rycerza ser Duncana Wysokiego i jego bystrego giermka Jaja. 

To opowieść mniejsza w skali, bardziej kameralna, bliższa przygodowej balladzie niż politycznemu thrillerowi znanemu z głównej sagi. Zamiast smoków i wielkich rodów dostajemy kurz turniejowych placów, klasowe napięcia i rycerski etos zderzony z brutalną codziennością. Czy ten spokojniejszy, bardziej ludzki Westeros ma w sobie wystarczająco dużo uroku? Sprawdźcie w naszej recenzji.

Cała recenzja serialu "Rycerz siedmiu królestw" dostępna jest już POD LINKIEM TUTAJ. Poniżej znajdziecie jej fragmenty. 


Forresta Gumpa nierówna gra z tronem
autorka: Katarzyna Kebernik

W swojej recenzji serialu autorka przybliża, kim jest główny bohater będący wzorem cnót dla Brana Starka:

Czy słyszeliście o ser Duncanie Wysokim, jednym z najsłynniejszych Białych Płaszczy Westeros? To opowieści o tym legendarnym rycerzu uwielbiał mały Bran Stark w "Grze o tron" i to właśnie ser Duncana na kartach "Pieśni Lodu i Ognia" wspominano jako wzór szlachetności i odwagi. W "Rycerzu siedmiu królestw" ten bohater nie jest jeszcze wybitnym dowódcą Gwardii Królewskiej, ale nastoletnim, nikomu nieznanym Dunkiem. 

Ten fakt ma wpływ obraz świata przedstawionego, co zdecydowanie różni "Rycerza..." od "Gry o tron":

"Rycerz siedmiu królestw" jest od początku do końca opowiedziany z perspektywy chłopaka wywodzącego się z najniższej warstwy społecznej Westeros. Jest to uniwersalna historia o klasowych zmaganiach, o niepozornym bohaterze wrzuconym w wielki świat.

Czy w związku z tym zobaczymy tu więcej prawdziwego świata? Autorka pisze:

Świat serialu jest żywy i barwny, ale też "cielesny", daleki od realizacyjnego plastiku np. "Pierścieni władzy", cuchnący potem i końskim łajnem. Już jedna z pierwszych scen pokazuje Dunka wypróżniającego się pod drzewem: to zapowiedź, że podobnego fekalnego humoru nie zabraknie i później, a sam serial chce się trzymać blisko prozy życia zamiast kreować fantazje.

A co łączy Dunka z Forrestem Gumpem?

Jego losy przypominają przygody Forresta Gumpa: to prostaczek, który zupełnie przypadkowo wplątuje się w kluczowe dla swojej epoki wydarzenia i niejako wbrew własnym zamierzeniom staje się motorem napędowym wywrotowych zmian.

Całą recenzję serialu "Rycerz siedmiu królestw" przeczytacie TUTAJ. Premiera pierwszego odcinka 19 stycznia. 

