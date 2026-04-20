Newsy Seriale Recenzja: "The Pitt" sezon 2. Wracamy na ostry dyżur!
Recenzja: "The Pitt" sezon 2. Wracamy na ostry dyżur!

Recenzja: &quot;The Pitt&quot; sezon 2. Wracamy na ostry dyżur!
Po 15 godzinach i 15 odcinkach dzienny dyżur na SOR-ze w Pittsburgh Trauma Medical Center dobiegł końca. W drugim sezonie "The Pitt" obsługa szpitala mierzyła się nie tylko z makabrycznymi wypadkami związanymi z obchodami 4 lipca, ale i poważnymi przeszkodami w działaniu samego szpitala. Czy serialowi nagrodzonemu 5 statuetkami Emmy i dwoma Złotymi Globami za sezon pierwszy udało się utrzymać ten sam poziom napięcia i zaangażowania (zarówno samych lekarzy, jak i widzów)?

Swoimi wrażeniami po obejrzeniu 2. sezonu "The Pitt" dzieli się dla nas Gabriel Krawczyk. Jego recenzję znajdziecie na karcie serialu POD LINKIEM TUTAJ. A jej fragmenty można przeczytać poniżej. 

Recenzja "The Pitt" – sezon 2. Serial HBO Max


autor: Gabriel Krawczyk

W Dzień Niepodległości choroby nie biorą wolnego, a pech i głupota częściej niż zwykle chodzą po ludziach. Święto, nie święto – na oddziale ratunkowym w Pittsburghu krąg życia złośliwie zmienia swoje kształty. Na miejscu kłębi się mrowie nowych pacjentów, a wokół nich uwijają się – w większości znajomi – herosi w bluzach medycznych – przeczytacie w recenzji. 


Autor pisze również:

W drugim sezonie "The Pitt" zachowuje intensywne tempo i sprawdzoną formę, dyktowaną wymaganiami pracy na SOR-ze. W "24 godzinach" na "Ostrym dyżurze" nie ma miejsca na melodramatyczne rozwidlenia; jeśli jest tu jakiś romans, to ograniczony do aluzji. Priorytetem jest nadal realizm, ale więc wyścig z czasem w trosce o dobrostan pacjentów. Irytujący bywa przy tym nadmiar cliffhangerów, czasem stanowiących obietnicę bez pokrycia. I bez nich o nasze zaangażowanie nie byłoby trudno.

Czy w tym sezonie możemy się spodziewać ciekawych przypadków?:

Choć szpitalna makabra każe nam odwracać wzrok, nie sposób oderwać się od bohaterów, z ich imponującą wiedzą, pikującymi emocjami, wielością motywacji i odsłanianymi traumami. Nadal reprezentują określone (również dzięki świetnemu castingowi) typy. W ciągu 15-godzinnej gonitwy kawałki tej ludzkiej mozaiki całe szczęście nie ograniczają się do jednego odcienia. 

A za co tak bardzo cenimy ten serial?

Jeśli druga odsłona serialu uprawia publicystykę, to nie polega ona na wytykaniu błędów ludziom u władzy, lecz na ukazaniu, że lekarz jest zaledwie trybikiem w systemowej machinie. A nieraz także jej ofiarą.

The Pitt  (2025)

 The Pitt

