Recenzja: Czy "Super Mario Galaxy Film" jest super?
Recenzja: Czy "Super Mario Galaxy Film" jest super?

Recenzja: Czy &quot;Super Mario Galaxy Film&quot; jest super?
W najbliższy piątek w kinach w całej Polsce zadebiutuje nowa odsłona animacji "Super Mario". Jak przeczytacie w recenzji Macieja Niedźwiedzkiego, stawka w "Super Mario Galaxy Film" jest nie byle jaka, bo będzie to "los istnień w całym wszechświecie". 

Czego możemy się spodziewać po przygodach legendarnych braci? Sprawdźcie w naszej recenzji. Jej fragmenty znajdziecie poniżej, a całą można przeczytać POD LINKIEM TUTAJ



recenzja filmu "Super Mario Galaxy Film"


Nowe kino starej przygody
autor: Maciej Niedźwiedzki

"Super Mario Galaxy Film" nie zwodzi bombastycznym tytułem, a twórcy wierzą, że od momentu na oddech właściwsze jest dociśnięcie pedału gazu – uprzedza autor recenzji. 

Najważniejsze pytanie brzmi jednak: ile braci Mario w "Super Mario".

Na pierwszym planie zdają się być samodzielne poszukiwania prowadzone przez Peach, ale przecież nie bez powodu tytułowymi bohaterami są sympatyczni hydraulicy. Ci jednak, wplątani w zadania poboczne, późno włączają się do głównego wątku. 

A jak film ma się do klasycznych gier z hydraulikami?

Niejedno pokolenie graczy odnajdzie w filmie zręcznie ulokowane nawiązania do znajomych partii platformowej rozgrywki. Jest skakanie po muchomorach, omijanie śmiertelnych pułapek czy zdobywanie nowych umiejętności dzięki pudełkom z pytajnikami. Te mogą uratować życie bądź być całkowicie nieużyteczne. Atutem "Super Mario Galaxy Film", podobnie jak poprzednika, jest właśnie taka adaptacyjna dosłowność. 

