Recenzja "One Piece" sezon 2.: Triumf dzikiej wyobraźni. Oceniamy nowe odcinki | Netflix

Drugi sezon aktorskiego serialu "One Piece" można już oglądać na platformie Netflix. My obejrzeliśmy wszystkie odcinki i sprawdziliśmy, czy nowa odsłona dorównuje wysoko zawieszonej poprzeczce pierwszej.
"One Piece
" to serial oparty na mandze Eiichirō Ody, która opowiada o przygodach młodego pirata Monkey D. Luffy’ego. Bohater wyrusza w podróż po morzach, by odnaleźć legendarny skarb One Piece i zostać Królem Piratów. Pierwszy sezon niespodziewanie stał się jednym z największych hitów Netflixa 2023 roku, przyciągając widzów mieszanką humoru, widowiskowej przygody i emocjonalnych historii o przyjaźni oraz marzeniach. W naszej recenzji sprawdzamy, czy nowe odcinki faktycznie dowożą to, na co liczyli fani po bardzo dobrze przyjętej pierwszej serii.
Swoimi wrażeniami dzieli się Katarzyna Kebernik.
A poniżej znajdziecie jej fragmenty.
recenzja "One Piece" sezon 2. | NetflixW 2023 roku "One Piece" wziął z zaskoczenia wszystkich. Aktorska adaptacja rozpisanej na ponad sto tomów i wciąż tworzonej mangi, do tego z Amerykaninem w roli showrunnera i za pieniądze nieprzejmującego się jakością swoich tytułów Netflixa – oczekiwania co do projektu były w zasadzie żadne. Serial Matta Owensa i Stevena Maedy dokonał jednak niemożliwego
Katarzyna Kebernik nie ma wątpliwości, pisząc: Pod względem wizualnym pierwszy sezon był bardziej efektywny niż efektowny: twórcy radzili sobie z ograniczeniami budżetowymi dobrze, a pewna umowność świata przedstawionego i dekoracji pasowała do teatralnej, nieco groteskowej konwencji całości. Natomiast już drugi sezon pod względem realizacyjnym zachwyca
.
Jakich zmian możemy się spodziewać w nowych odcinkach? Nowe odcinki bywają też poważniejsze: stawka wydaje się wyższa, a niebezpieczeństwa bardziej realne. Gdy bohaterowie oddalają się od znanych sobie wód, pojawiają się przemoc, okrucieństwo i erotyczne podteksty.
A także:
O ile w pierwszym sezonie "słomkowa" załoga dopiero się formowała i docierała, o tyle w drugim stanowi już zgraną paczkę przyjaciół.
Więcej dowiecie się z recenzji 2. sezonu "One Piece
"One Piece" sezon 2. | Netflix. Zobacz zwiastun