Recenzja "One Piece" sezon 2.: Triumf dzikiej wyobraźni. Oceniamy nowe odcinki | Netflix
Recenzja "One Piece" sezon 2.: Triumf dzikiej wyobraźni. Oceniamy nowe odcinki | Netflix

Drugi sezon aktorskiego serialu "One Piece" można już oglądać na platformie Netflix. My obejrzeliśmy wszystkie odcinki i sprawdziliśmy, czy nowa odsłona dorównuje wysoko zawieszonej poprzeczce pierwszej. 

"One Piece" to serial oparty na mandze Eiichirō Ody, która opowiada o przygodach młodego pirata Monkey D. Luffy’ego. Bohater wyrusza w podróż po morzach, by odnaleźć legendarny skarb One Piece i zostać Królem Piratów. Pierwszy sezon niespodziewanie stał się jednym z największych hitów Netflixa 2023 roku, przyciągając widzów mieszanką humoru, widowiskowej przygody i emocjonalnych historii o przyjaźni oraz marzeniach. W naszej recenzji sprawdzamy, czy nowe odcinki faktycznie dowożą to, na co liczyli fani po bardzo dobrze przyjętej pierwszej serii.

Swoimi wrażeniami dzieli się Katarzyna Kebernik. Całą recenzję 2. sezonu "One Piece" można już przeczytać na karcie serialu POD LINKIEM TUTAJ. A poniżej znajdziecie jej fragmenty. 


recenzja "One Piece" sezon 2. | Netflix


W 2023 roku "One Piece" wziął z zaskoczenia wszystkich. Aktorska adaptacja rozpisanej na ponad sto tomów i wciąż tworzonej mangi, do tego z Amerykaninem w roli showrunnera i za pieniądze nieprzejmującego się jakością swoich tytułów Netflixa – oczekiwania co do projektu były w zasadzie żadne. Serial Matta Owensa i Stevena Maedy dokonał jednak niemożliwego – przeczytacie w recenzji. 

Katarzyna Kebernik nie ma wątpliwości, pisząc:

Pod względem wizualnym pierwszy sezon był bardziej efektywny niż efektowny: twórcy radzili sobie z ograniczeniami budżetowymi dobrze, a pewna umowność świata przedstawionego i dekoracji pasowała do teatralnej, nieco groteskowej konwencji całości. Natomiast już drugi sezon pod względem realizacyjnym zachwyca
Jakich zmian możemy się spodziewać w nowych odcinkach?

Nowe odcinki bywają też poważniejsze: stawka wydaje się wyższa, a niebezpieczeństwa bardziej realne. Gdy bohaterowie oddalają się od znanych sobie wód, pojawiają się przemoc, okrucieństwo i erotyczne podteksty.

A także:

O ile w pierwszym sezonie "słomkowa" załoga dopiero się formowała i docierała, o tyle w drugim stanowi już zgraną paczkę przyjaciół.

Więcej dowiecie się z recenzji  2. sezonu "One Piece", którą można już przeczytać POD LINKIEM TUTAJ.

"One Piece" sezon 2. | Netflix. Zobacz zwiastun






