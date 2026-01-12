Newsy Recenzja filmu "Ludzie, których spotykamy na wakacjach" | Netflix
Na platformie Netflix pojawił się film "Ludzie, których spotykamy na wakacjach", adaptacja popularnej powieści Emily Henry. Historia skupia się na Poppy i Aleksie – przyjaciołach, których łączy tradycja corocznych, wspólnych wyjazdów do różnych miejsc na świecie. Po latach bliskości i wspólnych doświadczeń zaczynają konfrontować się z pytaniem, czy ich relacja może przekroczyć granicę przyjaźni.

My już film widzieliśmy. A autor recenzji obiecuje, że bohaterowie zabiorą Was na wakacje, których właśnie potrzebujecie. 

Kiedy Alex poznał Poppy
Autor: Łukasz Budnik

Co wiemy o fabule? W recenzji przeczytacie:

Poppy Wright (Emily Bader) to autorka artykułów podróżniczych dla popularnego magazynu "R+R". Jej praca naturalnie wiąże się z częstymi wyjazdami – najbliższy zaplanowany jest na Santorini, choć Poppy w ostatniej chwili namawia szefową, by w zamian wysłała ją do Barcelony. To tam bowiem odbędzie się ślub Davida, brata Alexa (Tom Blyth), z którym Poppy utrzymywała wieloletnią przyjaźń.

Wiecie już, dokąd to ich zaprowadzi?

Czy platoniczna damsko-męska przyjaźń jest możliwa? To pytanie niejednokrotnie nasuwa się, gdy obserwujemy wczesne perypetie Poppy i Alexa, którzy, choć na samym początku się na to nie zapowiadało, doskonale się ze sobą bawią i zawsze są blisko siebie. 

Autor recenzji zauważa, że może nie wszystkie wycieczki bohaterów są tak samo porywające, ale upalne scenerie odciągną Was od mrozu za oknem.

To właśnie retrospekcje są najlepszą częścią filmu – Poppy i Alex dają się ponieść zabawie, odwiedzają piękne, skąpane w słońcu miejsca, a my jako widzowie z satysfakcją obserwujemy rosnące między nimi pożądanie i pragnienie fizycznej bliskości.

