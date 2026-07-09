Recenzja filmu "Martwe zło: Ogień". Jest ogień?

Najbliższy piątek przyniesie w kinach premierę najnowszego filmu z cyklu "Martwe zło" – będzie to "Martwe zło: Ogień". Za kamerą nowej cześci stanął francuski reżyser Sébastien Vanicek i – jak zauważa nasz recenzent Marcin Pietrzyk – miał on cokolwiek kontrowersyjny pomysł na fabułę. Czy ta odważna decyzja się opłaciła? Wszystkiego dowiecie się z naszej recenzji.
Jej fragmenty można przeczytać poniżej, a cała jest już dostępna na karcie filmu "Martwe zło: Ogień
" POD LINKIEM TUTAJ
. Krwawy detoks
autor: Marcin Pietrzyk
W recenzji przeczytacie m.in.: Francuski reżyser Sébastien Vanicek dołącza do grona twórców horrorów, którzy mają konkretną wizję tego, co chcą zrobić i konsekwentnie ją realizują. Ma to swoje mocne strony – w ten sposób widz może być pewien, że twórcy wiedzą, co robią, i poprowadzą całość bez potknięć do celu. Ale ma też minusy. Największym problemem jest to, że wizja reżysera może nie odpowiadać oczekiwaniom widzów. "Martwe zło: Ogień" jest filmem, który wymaga zaakceptowania kontrowersyjnego pomysłu reżysera.
"Martwe zło: Ogień"
Autor pisze też: Jedna scena pełna makabrycznych cielesnych tortur goni następną. Widzowi oferowane są ledwie krótkie przerwy w postaci scenek dialogowych, które podprowadzają pod kolejną makabrę. Vanicek przypomina swoim filmem, że horror ma różne oblicza i że moda na emocjonalnie koszmary nie oznacza, że nie ma w tym gatunku miejsca na rzeź bardziej dosłowną, bardziej cielesną.
I dalej: Francuski reżyser tym samym skutecznie wskrzesza gatunek "torture porn". I czyni to w bardzo francuskim stylu za sprawą połączenia fizycznej przemocy z pomysłami tak niepokojącymi i odrażającymi, że można je określić tylko jednym słowem: "chore". Fani ekranowej krwawej rzezi czekali na taki film bardzo długo. I będą w pełni usatysfakcjonowani. Kolejne sekwencje przemocy zaskakują pomysłowością, ale przede wszystkim imponują pracą montażysty (tym bardziej że jest to pierwszy pełnometrażowy film Maxime'a Caro). Całą recenzję filmu "Martwe zło: Ogień" znajdziecie POD LINKIEM TUTAJ.