Recenzja "Stranger Things": Finałowe odcinki to godne pożegnanie? | Netflix

Finał "Stranger Things" jest już dostępny na Netfliksie, a wraz z nim nadszedł moment pożegnania bohaterów, z którymi zdążyliśmy się zżyć przez ostatnią dekadę. Dziesięć lat wspólnych traum, przyjaźni i potworów z drugiej strony sprawiło, że to rozstanie boli bardziej niż niejeden serialowy cliffhanger.
Pozostaje więc pytanie: czy ostatnie odcinki są emocjonalnie i fabularnie satysfakcjonujące, czy raczej opierają się głównie na sile sentymentu? Czy to uczciwe domknięcie historii, czy nostalgiczny gest pozostawiający niedosyt? Mamy już recenzję – z niej dowiecie się wszystkiego.
Recenzję finałowych odcinków 5. sezonu "Stranger Things
" znajdziecie TUTAJ
.
Recenzja 5. sezonu "Stranger Things" – finałowe odcinki | NetflixEnd of Beginning
autorka: Daria Sienkiewicz Showrunnerom najwyraźniej musi być trudno pożegnać się ze "Stranger Things". Tak trudno, że planują już spin-off. Czy utkana z maksymalizacji zysku i tanich chwytów nostalgia to wciąż nostalgia?
– zastanawia się w swojej recenzji Daria Sienkiewicz. Piąta odsłona "Stranger Things" sprowadza się więc do niewyleczonych traum i lęku przed pójściem naprzód. Jeśli coś Dufferom koncertowo się udało, to właśnie uchwycenie rozstrajającego poczucia zwątpienia w obawie przed nadchodzącą przyszłością
– przeczytacie dalej. Czyż jednak nie zawsze o to właśnie chodziło w "Stranger Things"? O zawieszenie niewiary, powrót do młodzieńczych fantazji i kolektywny eskapizm?
– pyta autorka. Nie wstydźcie się więc litrów wylanych łez i ton zasmarkanych chusteczek. Rozgrzeszcie scenarzystów; pożegnajcie zwroty akcji, które nigdy nie nadeszły i teorie, które nie miały szansy się ziścić.
Przeczytajcie, co dalej. Recenzja dostępna jest POD LINKIEM
.
"Stranger Things" 5. sezon – finałowe odcinki. Zobacz zwiastun