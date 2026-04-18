Reese Witherspoon chce uczyć kobiety o AI
Reese Witherspoon chce uczyć kobiety o AI

Deadline
Reese Witherspoon chce uczyć kobiety o AI
Dyskusje o sztucznej inteligencji i wpływie, jaki już wkrótce może ona mieć na kształt pracy w Hollywood, trwają. Osobą świadomą nadchodzących zmian jest z pewnością Reese Witherspoon.

Cóż… doszłam do wniosku, że nadeszła pora. Rewolucja w dziedzinie sztucznej inteligencji już się rozpoczęła, a ja muszę się o niej dowiedzieć wszystkiego, co tylko mogę, i podzielić się tą wiedzą z wami. Przy okazji: zawody wykonywane przez kobiety są trzykrotnie bardziej narażone na automatyzację przez AI – i to mimo że kobiety korzystają z AI średnio o 25% rzadziej niż mężczyźni. Nie chcemy zostać w tyle. A zatem… chcesz się ze mną uczyć? – czytamy w opublikowanym przez aktorkę poście na Instagramie.

W załączonym do niego wideo Witherspoon opowiedziała o refleksjach na temat sztucznej inteligencji, do jakich doprowadziło ją niedawne spotkanie klubu książki:

Uczestniczyłam wczoraj w spotkaniu klubu książki z około dziesięcioma kobietami i zapytałam je: "Ile z was korzysta z AI?". Okazało się, że tylko trzy. Zapytałam więc: "Która z was ma poczucie, że naprawdę wie, co robi, i używa tej technologii we właściwy sposób?". Była to tylko jedna osoba. A zatem jeśli tylko trzy na dziesięć kobiet używają AI, to oznacza, że 70% tej grupy nie nadąża nad rozwojem technologii.

O technologii wiem tyle, że jeśli nie zaczniesz jej rozumieć już na samym początku, to po prostu cię wyprzedzi. Dlatego trzeba uczyć się jej małymi krokami, aby móc nadążyć. I bądźmy poważni: nasze dzieci korzystają z niej każdego dnia. Moim zdaniem powinniśmy razem uczyć się jej od podstaw i poznać naprawdę dobre narzędzia, które usprawnią i ulepszą nasze codzienne życie. Czy chcecie, abym podzieliła się z wami tym, czego się uczę? Ludzie, już czas.

Ostatnie projekty Reese Witherspoon. Zobacz zwiastun serialu "The Morning Show"


Reese Witherspoon mogliśmy ostatnio zobaczyć w komediach "U ciebie czy u mnie?" i "Serdecznie zapraszamy", a także serialach "Małe ogniska" i "The Morning Show" (zwiastun poniżej). Wśród zbliżających się projektów z jej udziałem znajdziemy m.in. "Legalną blondynkę 3". Aktorka jest też jedną z producentek "Elle", czyli serialowego prequela cyklu. W tytułowej roli zobaczymy Lexi Minetree


