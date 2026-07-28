Regina Hall dołącza do Dwayne’a Johnsona w nowym filmie Benny’ego Safdiego

Regina Hall zasiliła obsadę "Lizard Music", nowego filmu Benny’ego Safdiego. Aktorka dołącza do Dwayne’a Johnsona, a na ekranie zobaczymy również Theo Lebera, Alicię Silverstone i Tima Heideckera.
"Lizard Music" zapowiadany jest jako hybryda kina aktorskiego i efektów CGI.
"Lizard Music": Benny Safdie kręci nowy film. O czym będzie?
Fabuła "Lizard Music" skupia się na chłopcu (Theo Leber), który zostaje pozostawiony sam sobie i przypadkowo natrafia na tajemniczą nocną audycję radiową, w której jaszczurki wykonują muzykę nie z tego świata. W tym samym czasie otwierają się ukryte drzwi prowadzące do niezwykłego wymiaru. Szukając odpowiedzi, bohater poznaje ekscentrycznego starszego mężczyznę znanego jako The Chicken Man (Dwayne Johnson
) oraz jego ukochaną towarzyszkę – 111-letnią kurę Claudię.
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Dwayne Johnson
Połączeni wspólną wizją bohaterowie wyruszają na wyprawę, która z pozoru jest poszukiwaniem ukrytego społeczeństwa, lecz z czasem przeradza się w podróż przez niewidzialne światy. Film ma opowiadać o nieoczekiwanych harmoniach i nierozerwalnej więzi między zagubionymi duszami, które odkrywają magię nie tylko w tym, co znajdują, ale także w sobie nawzajem. Regina Hall
wcieli się w przyjaciółkę i współpracownicę The Chicken Mana.
Scenariusz napisał Benny Safdie
na podstawie powieści Daniela Pinkwatera o tym samym tytule.
Projekt powstaje dla Amazon MGM Studios. Wśród producentów filmu jest sam Dwayne Johnson
. Reginę Hall
można obecnie oglądać w serialu Peacock "The Five-Star Weekend
", w którym partnerują jej Jennifer Garner
, Chloë Sevigny
, Gemma Chan
i Timothy Olyphant
. Produkcja zadebiutowała 9 lipca i została najchętniej oglądanym serialem fabularnym w historii platformy, przekraczając miliard minut oglądania już w pierwszym tygodniu emisji.
Ostatnio Hall ponownie wcieliła się także w Brendę Meeks w "Strasznym filmie
". W kolejnych miesiącach aktorkę zobaczymy w komedii "Judgment Day
", gdzie wystąpi u boku Willa Ferrella
w produkcji dla Prime Video, a także w limitowanym serialu Netfliksa "Rabbit, Rabbit
". Na ekranie partnerować jej będzie Adam Driver
.