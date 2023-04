Ze "Strasznego filmu" do rockowej opery twórcy "Patti Cake$"

Getty Images © Elisabetta A. Villa



"O’Dessa" – o czym opowie film?

Regina Hall – najważniejsze role

) dołącza do obsady rockowej opery, którą tworzy studio Searchlight. Na ekranie pojawią się Sadie Sink ), Kelvin Harrison Jr. ) i Murray Bartlett ). Scenarzystą i reżyserem projektu jest Geremy Jasper ). Sink wcieli się w tytułową bohaterkę, dziewczynkę mieszkającą dotąd na farmie, która wyrusza w podróż. Jej celem jest odzyskanie rodzinnego spadku. Droga prowadzi ja do dziwnego i niebezpiecznego miasta, w którym spotyka swoją prawdziwą miłość ( Harrison ). Aby uratować jego duszę, musi zmierzyć się z mocą przeznaczenia i pieśni.Nie wiadomo, kogo w "O’Dessie" zagra Hall . Muzyka i oryginalne utwory do filmu zostały stworzone przez reżysera i jego współpracownika Jasona Binnicka Ekipa filmowa ma wejść na plan zdjęciowy w maju. Prace rozpoczną się w Chorwacji. Regina Hall jest najlepiej znana z roli Brendy Meeks, w którą wcieliła się w serii. Mogliśmy oglądać ją m.in. w filmach. Ostatnio występowała w serialach, a także w pełnometrażowych produkcjach platform streamingowych:(Netflix) i(Amazon Prime). Zwiastun ostatniego filmu możecie zobaczyć poniżej: