Rekiny atakują! Nadchodzi "Maneater 2"

W 2020 roku rynek gier zawojował "Maneater". Teraz dowiedzieliśmy się, że nadchodzi kontynuacja!
Rekiny znów będą pożerać ludzi
W czasie wczorajszego PlayStation State of Play oficjalnie ogłoszono, że w 2027 roku na rynek trafi gra "Maneater 2
".
Na razie wiemy o niej niewiele. Tak brzmi oficjalny opis:
Przebojowa gra ShaRkPG powraca w "Maneater 2"! Jedz, eksploruj i ewoluuj, próbując uciec z zamkniętego pokazu przedpremierowego Neptune's Kingdom – ultraluksusowego nadmorskiego parku rozrywki, który skazany jest na katastrofę. A tą katastrofą jesteś TY.
Informacjom o grze towarzyszyła prezentacja pierwszej zapowiedzi wideo. Znajdziecie ją poniżej: