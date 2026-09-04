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Rekiny atakują! Nadchodzi "Maneater 2"

youtube.com / autor: /
https://www.filmweb.pl/news/Rekiny+atakuj%C4%85+Nadchodzi+%22Maneater+2%22-168409
Rekiny atakują! Nadchodzi &quot;Maneater 2&quot;
W 2020 roku rynek gier zawojował "Maneater". Teraz dowiedzieliśmy się, że nadchodzi kontynuacja!

Rekiny znów będą pożerać ludzi



W czasie wczorajszego PlayStation State of Play oficjalnie ogłoszono, że w 2027 roku na rynek trafi gra "Maneater 2".

Na razie wiemy o niej niewiele. Tak brzmi oficjalny opis:

Przebojowa gra ShaRkPG powraca w "Maneater 2"! Jedz, eksploruj i ewoluuj, próbując uciec z zamkniętego pokazu przedpremierowego Neptune's Kingdom – ultraluksusowego nadmorskiego parku rozrywki, który skazany jest na katastrofę. A tą katastrofą jesteś TY.

Informacjom o grze towarzyszyła prezentacja pierwszej zapowiedzi wideo. Znajdziecie ją poniżej:

Maneater 2  (2027)

 Maneater 2

Maneater  (2020)

 Maneater

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