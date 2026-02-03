Super Bowl: Park Jurajski znów działa. Są w nim Sam Neill, Laura Dern, Jeff Goldblum

Już w najbliższą niedzielę Amerykanie będą świętować najważniejszą sportową imprezę roku - Super Bowl, czyli finał NFL. Impreza ta znana jest nie tylko z emocji sportowych, ale również ekstremalnie drogich reklam, które często promują hollywoodzkie superprodukcje lub też odwołują się do ikon popkultury. Jedną z takich reklam przygotowano na potrzeby koncernu Xfinity.
Wracamy do "Parku Jurajskiego"
Xfinity jest częścią koncernu medialnego Comcast. Koncern ten jest także właścicielem studia Universal, do którego należy marka Park Jurajski.
Na potrzeby nowej reklamy postanowili odtworzyć oryginalny "Park Jurajski". W reklamie przypomniane zostają niektóre sceny z oryginału. Pojawiają się również najważniejsze gwiazdy widowiska Spielberga:Laura Dern jako Ellie Sattler, Sam Neill jako Alan Grant oraz Jeff Goldblum jako Ian Malcolm.
Xfinity postanowiło nie czekać do niedzieli i już teraz pokazało rozszerzoną wersję reklamy. Wy znajdziecie ją poniżej: