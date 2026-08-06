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Reklama nowego "Spider-Mana" trafiła na ekrany aut BMW. Właściciele nie kryją złości

The Hollywood Reporter / autor: /
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Reklama nowego &quot;Spider-Mana&quot; trafiła na ekrany aut BMW. Właściciele nie kryją złości
Właściciele nowszych modeli BMW skarżą się na niespodziewane reklamy filmu "Spider-Man: Całkiem nowy dzień", które zaczęły pojawiać się na ekranach systemu multimedialnego po uruchomieniu samochodu. Akcja jest efektem współpracy BMW z Sony i Marvelem.

Kierowcy porównują sytuację do "Czarnego lustra"



Promocja wystartowała w ubiegłym tygodniu i - zgodnie z komunikatem producenta - ma potrwać do 10 sierpnia. Po uruchomieniu auta kierowcy widzą baner zachęcający do obejrzenia materiału promującego najnowszego "Spider-Mana". Aby go odtworzyć, trzeba kliknąć reklamę, jednak wielu użytkowników uważa, że sama obecność reklam na ekranie luksusowego samochodu wartego ponad sto tysięcy dolarów jest nie na miejscu.




Na Reddicie szybko pojawiły się dziesiątki krytycznych komentarzy. Kierowcy określają sytuację jako absurd, dystopię i porównują ją do odcinka serialu "Czarne lustro". Niektórzy zwracają uwagę, że skoro niemal wszystkie funkcje auta obsługiwane są przez centralny ekran, producent stopniowo oswaja klientów z wyświetlaniem coraz bardziej inwazyjnych treści reklamowych.

Co ciekawe, w samym filmie również znalazło się miejsce dla BMW. W jednej ze scen Peter Parker grany przez Toma Hollanda trafia do samochodu przypadkowego kierowcy, który aktywuje sportowy tryb jazdy. Tego typu lokowanie produktu w kinie nie jest niczym niezwykłym, jednak tym razem promocja działa także w drugą stronę - to samochody reklamują film.

Kontrowersje są tym większe, że jeszcze w 2023 roku przedstawiciel BMW zapewniał podczas branżowego spotkania, że firma nie planuje sprzedawać przestrzeni reklamowej na ekranach swoich samochodów. Jak wówczas stwierdził, kokpit auta jest prywatną przestrzenią kierowcy.

"Spider-Man: Całkiem nowy dzień" - zwiastun



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