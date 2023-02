Nadchodzi remake "Biali nie potrafią skakać". Zobaczcie teaser

"Biali nie potrafią skakać" wiosną na Disney+

O czym opowiadali "Biali nie potrafią skakać"?

Teaser remake'u "Biali nie potrafią skakać"

Jeśli ktoś z Was sądził, że to były tylko żarty, to teraz musi zmienić zdanie. W sieci pojawił sięfilmu " White Men Can’t Jump ". Jest to oczywiścieTeaser ujawnia również datę premiery filmu. " White Men Can’t Jump " nie trafi do kin. W Ameryce będzie go można obejrzeć naod. To zaś oznacza, żebędzie on dostępny naSzczegóły fabuły nowej wersji nie są na razie ujawnione. Wiadomo, że jedną z gwiazd będzie. Jest to jego. Na planie partnerował mu Sinqua Walls , którego możecie kojarzyć z takich seriali jak " Teen Wolf: Nastoletni wilkołak " i " Power ".główny bohater, którzy - ze względu na jego kolor skóry - zakładają, że zwycięstwo mają w kieszeni. Mężczyzna pilnie potrzebuje pieniędzy, ponieważ jest ścigany przez mafię. Pewnego dnia Billy ogrywa aroganckiego i pewnego siebie. By ukryć upokorzenie,