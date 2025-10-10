Fani "Obliviona" wprowadzeni w błąd. Płyta z grą bez pełnej gry

Make some space in your inventory, Oblivion Remastered - Physical Edition is coming soon! pic.twitter.com/iBKylc9z2s — The Elder Scrolls (@ElderScrolls) October 6, 2025

Na oficjalnej stronie produktu widniała informacja, że "” Brzmiało to jasno – podstawowa wersja gry znajdzie się na płycie, a dodatkowe treści będą do pobrania osobno.Jak się jednak okazało, rzeczywistość wygląda zupełnie inaczej. YouTuber Retro Game Future ujawnił podczas transmisji na żywo, że bez pobrania dodatkowych plików nie da się przejść nawet samouczka. Z kolei profil DoesItPlay? poinformował, że płyta z wersji na PlayStation 5 zawiera jedynie 19 GB danych, co jest dalece poniżej rozmiaru pełnej gry.Bethesda odniosła się do kontrowersji na platformie X (dawniej Twitter), pisząc:."Innymi słowy – internet jest niezbędny, by w ogóle zainstalować pełną wersję gry. Dopiero po pobraniu plików można bawić się offline.Dla wielu graczy to ogromne rozczarowanie, zwłaszcza że zapowiedzi wyraźnie sugerowały obecność pełnej gry na płycie. W sieci już widać reakcje – część użytkowników deklaruje anulowanie swoich zamówień, inni ostrzegają, by nie dać się nabrać na nieprecyzyjny opis produktu.Pozostaje pytanie, ile osób mimo wszystko kupi grę, nie wiedząc o tym ograniczeniu, i dopiero po odpaleniu płyty przeżyje przykrą niespodziankę?