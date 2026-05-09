Renée Zellweger jako barmanka i córka Sissy Spacek

O nowym filmie z udziałem Renée Zellweger informuje dziś portal Deadline. Zdaniem dziennikarzy zdobywczyni dwóch Oscarów wcieli się w główną rolę w filmie "A Woman In The Sun" – dramacie rodzinnym o barmance z wyspy Nantucket u wybrzeża stanu Massachusetts. Poza aktorką, jednym z producentów projektu został także Ben Affleck z ramienia swojej firmy Artists Equity.
"A Woman In The Sun" – co wiemy?
"A Woman In The Sun" opowie o miesiącu z życia Claire Keating, która pracuje jako barmanka na kurortowej wyspie Nantucket i jest reprezentantką coraz bardziej kurczącej się klasy średniej. Spokojne, statyczne życie kobiety zmienia nagłe pojawienie się córki oraz postępująca choroba matki, która wymaga jej zaangażowanej opieki. Film eksploruje skomplikowane sytuacje rodzinne, zastanawiając się nad podmiotowością w rodzinnych strukturach oraz siłą uczucia, zdolnego przekroczyć wszystko.
W roli matki bohaterki Renée Zellweger
zobaczymy Sissy Spacek
– wyróżnioną Oscarem
aktorkę znaną z ról w "Carrie
" czy "Trzech kobietach
" Roberta Altmana
. Córką z kolei zostanie Mia Threapleton
– aktorka młodego pokolenia, która niespodziewanie zaczarowała publikę magnetyczną rolą w "Fenickim układzie
" Wesa Andersona
.
Scenariuszem "A Woman In The Sun" zajęła się Julia Cox
, autorka historii filmu "Nyad
" czy serialu "Ostatni z wielkich
". Cox
będzie również odpowiedzialna za reżyserię produkcji, tym samym debiutując w nowej dla siebie roli. Zdjęcia do filmu mają ruszyć już po wakacjach, we wrześniu tego roku. Julia udowodniła już swoją klasę jako scenarzystka i jestem pewien, że "A Woman in the Sun" pokaże światu kina, że jest równie utalentowana siedząc w fotelu reżyserskim. To poruszająca i wciągająca analiza złożonej dynamiki rodzinnej, w której pod powierzchnią kryje się coś więcej
– powiedział o filmie Ben Affleck
.
Projekt zostanie zaprezentowany międzynarodowym dystrybutorom na zbliżających się targach przy okazji festiwalu w Cannes
.
