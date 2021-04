Renée Zellweger w komedii o golfistach

Dwukrotna laureatka Oscara Renée Zellweger zagra główną rolę w komedii sportowej "The Back Nine". Reżyserem oraz współscenarzystą filmu jest Michael Patrick King (" Seks w wielkim mieście ").Aktorka wcieli się w Casey Jones, która dawno temu zrezygnowała z kariery golfistki na rzecz rodziny. Kiedy jednak syn bohaterki wyjeżdża na studia, zaś 25-letnie małżeństwo zaczyna chylić się ku upadkowi, kobieta postanawia powrócić do ukochanego sportu. Zellweger mogliśmy ostatnio podziwiać na wielkim ekranie w oscarowym filmie " Judy ". W lutym gwiazda podpisała kontrakt na udział w opartym na faktach serialu kryminalnym "The Thing About Pam".