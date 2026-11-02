Renate Reinsve dołączy do "X-Men"? Wiemy, kogo może zagrać

Z "Backrooms" do "X-Men"? Norweska aktorka Renate Reinsve podobno spotkała się z przedstawicielami Marvel Studios, żeby porozmawiać o swoim ewentualnym występie w reboocie serii o marvelowskich mutantach. Kogo miałaby zagrać Reinsve?
W kogo ma wcielić się Renate Reinsve w "X-Men"?
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Nową wersję "X-Men
" reżyseruje Jake Schreier
. Wśród potwierdzonych aktorów biorących udział w projekcie są już Christopher Abbott
jako Charles Xavier
, Kit Connor
jako Cyclops
, Sadie Sink
jako Jean Grey
, Samara Weaving
jako Emma Frost
, Inde Navarrette
jako Rogue
, Maya Boyd
jako Storm
, Asa Germann
jako Angel oraz Adam Driver
jako Mister Sinister.
Według hollywoodzkich pogłosek Renate Reinsve spotkała się z Marvelem w sprawie postaci, która pojawiła się już wcześniej na dużym ekranie.
To Moira MacTaggert
, którą w "X-Men: Ostatnim bastionie
" zagrała Olivia Williams
, a w filmach "X-Men: Pierwsza klasa
" i "X-Men: Apocalypse
" – Rose Byrne
. Wersja Byrne
była amerykańską agentką CIA, a nie – jak w komiksach – szkocką naukowczynią i specjalistką od mutacji. Jake Schreier z premedytacją szuka do roli europejskiej aktorki, więc wygląda na to, że nowa wersja będzie przynajmniej nieco bliższa komiksom. Reinsve
mówiła wcześniej w wywiadach, że nie jest zainteresowana rolami w kinie superbohaterskim, ale MacTaggert
to podobno – przynajmniej na razie – nieduża rola. Postać ma pojawić się w filmie rzekomo tylko na chwilę. Moira MacTaggert
to postać z dużym potencjałem: w komiksach jest matką mutanta Proteusa i niedawno ujawniono, że sama posiada mutacyjną moc reinkarnacji, co bardzo skomplikowało komiksowy świat X-Men.
W filmografii Reinsve
są m.in. "Najgorszy człowiek na świecie
", "A Different Man
", "Wartość sentymentalna
", "Fiord
" i "Backrooms
".
"Backrooms" – zwiastun