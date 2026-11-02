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Renate Reinsve dołączy do "X-Men"? Wiemy, kogo może zagrać

Comic Book Movie / autor: /
https://www.filmweb.pl/news/Renate+Reinsve+do%C5%82%C4%85czy+do+%22X-Men%22+Wiemy%2C+kogo+ma+zagra%C4%87-169450
Renate Reinsve dołączy do &quot;X-Men&quot;? Wiemy, kogo może zagrać
źródło: Getty Images
autor: Anadolu
Z "Backrooms" do "X-Men"? Norweska aktorka Renate Reinsve podobno spotkała się z przedstawicielami Marvel Studios, żeby porozmawiać o swoim ewentualnym występie w reboocie serii o marvelowskich mutantach. Kogo miałaby zagrać Reinsve?

W kogo ma wcielić się Renate Reinsve w "X-Men"?



GettyImages-2277871962.jpg Getty Images © Pascal Le Segretain

Nową wersję "X-Men" reżyseruje Jake Schreier. Wśród potwierdzonych aktorów biorących udział w projekcie są już Christopher Abbott jako Charles Xavier, Kit Connor jako Cyclops, Sadie Sink jako Jean Grey, Samara Weaving jako Emma Frost, Inde Navarrette jako Rogue, Maya Boyd jako Storm, Asa Germann jako Angel oraz Adam Driver jako Mister Sinister.
   
Według hollywoodzkich pogłosek Renate Reinsve spotkała się z Marvelem w sprawie postaci, która pojawiła się już wcześniej na dużym ekranie. To Moira MacTaggert, którą w "X-Men: Ostatnim bastionie" zagrała Olivia Williams, a w filmach "X-Men: Pierwsza klasa" i "X-Men: Apocalypse" – Rose Byrne. Wersja Byrne była amerykańską agentką CIA, a nie – jak w komiksach – szkocką naukowczynią i specjalistką od mutacji.
    
Jake Schreier z premedytacją szuka do roli europejskiej aktorki, więc wygląda na to, że nowa wersja będzie przynajmniej nieco bliższa komiksom.

Reinsve mówiła wcześniej w wywiadach, że nie jest zainteresowana rolami w kinie superbohaterskim, ale MacTaggert to podobno – przynajmniej na razie – nieduża rola. Postać ma pojawić się w filmie rzekomo tylko na chwilę.

Moira MacTaggert to postać z dużym potencjałem: w komiksach jest matką mutanta Proteusa i niedawno ujawniono, że sama posiada mutacyjną moc reinkarnacji, co bardzo skomplikowało komiksowy świat X-Men.

W filmografii Reinsve są m.in. "Najgorszy człowiek na świecie", "A Different Man", "Wartość sentymentalna", "Fiord" i "Backrooms".

"Backrooms" – zwiastun


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