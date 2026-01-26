Graliśmy w Resident Evil Requiem. Ta odsłona może podzielić fanów

Od premiery ostatniej pełnoprawnej odsłony serii "Resident Evil Village" minęło już pięć lat, więc Capcom kazał fanom marki uzbroić się w sporą cierpliwość. W międzyczasie dostaliśmy oczywiście świetny remake czwartej części, ale apetyt na zupełnie nową, nienawiązującą bezpośrednio do przeszłości historię rósł z każdym kolejnym rokiem. "Resident Evil Requiem" ma być odpowiedzią na te oczekiwania – nową główną odsłoną, która jednocześnie szanuje korzenie serii i próbuje znaleźć złoty środek między klasycznym survival horrorem a bardziej widowiskową akcją. Po trzech godzinach spędzonych z grą na specjalnym buildzie mogę powiedzieć jedno: to nie jest kolejny bezpieczny krok w miejscu, a bardzo świadoma próba zdefiniowania "Resident Evil" na nowo.
Rozgrywkę rozpoczynamy jako Leon S. Kennedy, zaproszony przez Dr. Victora Gideona do placówki medycznej, która bardzo szybko okazuje się śmiertelną pułapką. Obiekt zostaje opanowany przez zarażonych wirusem Elpis, a Leon – jak przystało na dziarskiego 51-latka, który w życiu widział już absolutnie wszystko – błyskawicznie przechodzi w tryb działania. Walka tą postacią to dokładnie to, co znamy i lubimy z poprzednich odsłon serii: dynamiczna, konkretna i dająca ogromne poczucie kontroli. Już na początku trafiamy na zarażonego lekarza uzbrojonego w piłę łańcuchową, który… niespecjalnie robi na Leonie wrażenie. Bohater może kontrować takie ataki przy pomocy swojej siekierki – nie da się jej zniszczyć, ale trzeba dbać o jej naostrzenie, co odbywa się w prosty sposób poprzez kombinację dwóch przycisków. Co więcej, jeśli pokonamy przeciwnika z piłą, broń ta upada na ziemię i – jeśli jej nie podniesiemy – może zostać przejęta przez innego zarażonego.
Dość szybko stery przejmuje jednak Grace Ashcroft – agentka FBI – i tutaj tempo oraz charakter gry wyraźnie się zmieniają. Choć rozgrywka nią domyślnie prowadzona jest z perspektywy pierwszej osoby (z możliwością przełączania kamery w dowolnym momencie), czuć, że to właśnie FPP było głównym założeniem projektowym. Grace nie jest tak wyszkolona jak Leon: wolniej celuje, nie potrafi dobijać ogłuszonych przeciwników, a każdy nabój staje się towarem luksusowym. W jej przypadku walka to często ostateczność, a kluczowe stają się decyzje, czy dane starcie w ogóle jest warte zużycia cennych zasobów. Capcom dorzuca tu jednak bardzo interesujące rozwiązanie. Po zdobyciu odpowiedniego przedmiotu Grace może, wykorzystując skażoną krew i złom, tworzyć amunicję oraz specjalne aplikatory, które zabijają przeciwnika natychmiast i zapobiegają jego mutacji po śmierci. Warto też odnotować ciekawostkę: po raz pierwszy w historii głównej serii, broń w trybie pierwszoosobowym celuje idealnie w środek ekranu.
Około trzy czwarte całego buildu spędziłem właśnie z Grace i był to czas znacznie bardziej napięty. Zabijanie silniejszych przeciwników jest opcjonalne, ale opłacalne – upuszczają oni specjalne zawieszki zwiększające szanse przeżycia po otrzymaniu krytycznego ciosu. Same typy zarażonych tylko pozornie wydają się podobne. Już w tym fragmencie gry pojawiają się m.in. potężni, opcjonalni wrogowie czy „syreny”, które falami dźwiękowymi zadają obrażenia z dystansu. Do tego dochodzi klasyczny dla serii backtracking – przygotujcie się na częste przemierzanie budynku w tę i we wte.
Pod koniec dema wracamy do Leona i wtedy różnice między bohaterami uderzają najmocniej. Nie tylko w kontekście umiejętności bojowych, ale też ekwipunku – Grace dysponuje zaledwie kilkoma slotami, podczas gdy Leon ma do dyspozycji ogromną przestrzeń, co dodatkowo podkreśla kontrast w stylu rozgrywki.
Technicznie gra prezentuje się znakomicie. RE Engine po raz kolejny pokazuje klasę – światło i cień budują gęsty, niepokojący klimat, który szczególnie mocno wybrzmiewa podczas gry Grace. To jedna z tych produkcji, gdzie atmosfera naprawdę pracuje na emocje gracza.
Jeśli jeszcze nie było to oczywiste: to jedna z najbardziej wyczekiwanych przeze mnie gier w tym roku. Jako wielki fan serii widzę tu realną próbę pogodzenia horroru z akcją. Nie jestem miłośnikiem skradania i wielokrotnie dawałem temu wyraz w tekstach, ale tutaj zostało ono zaprojektowane po prostu dobrze. Bawiłem się świetnie zarówno Leonem, jak i Grace – i jeśli pełna wersja utrzyma ten poziom, "Resident Evil Requiem" może być jedną z najmocniejszych odsłon cyklu od lat.
Po ograniu krótkiego buildu podczas Gamescomu byłem przede wszystkim zaciekawiony. "Resident Evil Requiem
" zapowiadało się interesująco, ale wciąż brakowało mi pełniejszego obrazu tego, w jakim kierunku Capcom chce poprowadzić serię. Dopiero kolejne trzy godziny spędzone z grą, tym razem na znacznie bardziej rozbudowanym buildzie, pozwoliły mi wyrobić sobie konkretne zdanie. I dziś mogę powiedzieć to bez wahania: to jedna z tych produkcji, na które w tym roku czekam najbardziej. Jako wielki fan serii widzę tu realną próbę pogodzenia horroru z akcją. Nie jestem miłośnikiem skradania i wielokrotnie dawałem temu wyraz w tekstach, ale tutaj zostało ono zaprojektowane po prostu dobrze. Bawiłem się świetnie zarówno Leonem, jak i Grace – i jeśli pełna wersja utrzyma ten poziom, "Resident Evil Requiem
" może być jedną z najmocniejszych odsłon cyklu od lat.