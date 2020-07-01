Rewolucja na PlayStation! Koniec ze sklepem dla PS3 i PS VITA oraz fizycznymi nośnikami

To już jest koniec

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W pierwszym komunikacie Sony ogłasza, że. Dla użytkowników PS jest to swoiste deja vu. Sony już pięć lat temu próbowało doprowadzić do zamknięcia PlayStation Store dla tych urządzeń. Wtedy jednak rwetes był za duży.Wygaszanie PlayStation Story na PS3 i PS Vita będzie postępować stopniowo:- w Hondurasie, Nikaragui i Meksyku zamknięcie nastąpi już w sierpniu 2026 roku- w pozostałych krajach Ameryki Łacińskiej oraz na Bliskim Wschodzie zamknięcie nastąpi w bliżej nieokreślonym terminie II połowy 2026 rokuDrugi komunikat dotyczy. PlayStation zapowiada, że kończy z produkcją dysków.Gry na nośnikach fizycznych będą pojawiać się jeszcze przez półtora roku.Jako powód tej decyzji Sony podaje zmianę przyzwyczajeń konsumencki i preferowanie przez nich cyfrowych sposobów zakupu gier.