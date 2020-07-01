Rewolucja na PlayStation! Koniec ze sklepem dla PS3 i PS VITA oraz fizycznymi nośnikami

PlayStation opublikowało dziś dwa komunikaty, które nie wszystkim użytkownikom sprzętu Sony przypadną do gustu. Zmiany dotyczą PlayStation Store oraz nośników fizycznych.
To już jest koniec
W pierwszym komunikacie Sony ogłasza, że PlayStation Store zostanie zamknięty dla urządzeń PS3 i PS Vita
. Dla użytkowników PS jest to swoiste deja vu. Sony już pięć lat temu próbowało doprowadzić do zamknięcia PlayStation Store dla tych urządzeń. Wtedy jednak rwetes był za duży.
Wygaszanie PlayStation Story na PS3 i PS Vita będzie postępować stopniowo:
- w Hondurasie, Nikaragui i Meksyku zamknięcie nastąpi już w sierpniu 2026 roku
- w pozostałych krajach Ameryki Łacińskiej oraz na Bliskim Wschodzie zamknięcie nastąpi w bliżej nieokreślonym terminie II połowy 2026 roku - dla reszt świata jako termin zakończenia funkcjonowania PlayStation Store na PS3 i PS Vita to lipiec 2027 roku.
Getty Images © NurPhoto
Drugi komunikat dotyczy wydawania gier na nośnikach fizycznych
. PlayStation zapowiada, że kończy z produkcją dysków.
Gry na nośnikach fizycznych będą pojawiać się jeszcze przez półtora roku. Jako datę końcową Sony wyznaczyło styczeń 2028.
Jako powód tej decyzji Sony podaje zmianę przyzwyczajeń konsumencki i preferowanie przez nich cyfrowych sposobów zakupu gier.