Rewolucja w "Overwatch". Co zmienia Blizzard?

Blizzard ogłosił właśnie serię zmian, jakie już 10 lutego zostaną wprowadzone w grze "Overwatch 2". Wszystko to ma związek z nową, całoroczną przygodą "Rządy Szponu".
Koniec "Overwatch 2". Powrót "Overwatch"
Przede wszystkim nazwa gry ulega zmianie. Blizzard rezygnuje z dwójki w tytule i od teraz grę znów nazywa po prostu "Overwatch".
Kolejna zmiana to pierwsza w historii gry całoroczna historia "Rządy Szponu". Rozpocznie się ona 10 lutego i zostanie podzielona na sześć sezonów, które w sumie złożą się na rok intensywnych walk i przygód.
By opowiedzieć tę historię, Blizzard wprowadzi 10 nowych bohaterów. Pierwszych pięciu będzie dostępnych wraz z premierą pierwszego sezonu.
Gracze muszą się też przygotować na całkowitą rewolucję w interfejsie. Aktualizacja obejmuje poczekalnię, karty graczy, galerię bohaterów i panel społecznościowy. Centrum powiadomień stanie się miejscem, do którego będą trafiać ważne informacje. W sezonie 1 pojawi się nowa poczekalnia 3D, w której wyświetlany będzie bohater, a w sezonie 4 widok zostanie rozbudowany tak, aby obejmował całą drużynę.
Pojawią się też nowe funkcje. Jak chociażby pochwały, dzięki którym można będzie wyrażać pozytywne reakcje za pośrednictwem kwestii głosowych bohaterów. W kolejnych sezonach pojawią się też "pochwały po meczu" w formie trójwymiarowych modeli postaci. Szykowane są też nowe typy wyróżnień kluczowych momentów rozgrywki: wielokrotne pochwały i bohaterskie pochwały.
Od drugiego sezonu "Overwatch" będzie też dostępny na Nintendo Switch 2.