Newsy Gry Rewolucja w "Overwatch". Co zmienia Blizzard?
Gry

Rewolucja w "Overwatch". Co zmienia Blizzard?

VGC / autor: /
https://www.filmweb.pl/news/Rewolucja+w+%22Overwatch%22.+Co+zmienia+Blizzard-165045
Rewolucja w &quot;Overwatch&quot;. Co zmienia Blizzard?
Blizzard ogłosił właśnie serię zmian, jakie już 10 lutego zostaną wprowadzone w grze "Overwatch 2". Wszystko to ma związek z nową, całoroczną przygodą "Rządy Szponu".

Koniec "Overwatch 2". Powrót "Overwatch"



Przede wszystkim nazwa gry ulega zmianie. Blizzard rezygnuje z dwójki w tytule i od teraz grę znów nazywa po prostu "Overwatch".

Kolejna zmiana to pierwsza w historii gry całoroczna historia "Rządy Szponu". Rozpocznie się ona 10 lutego i zostanie podzielona na sześć sezonów, które w sumie złożą się na rok intensywnych walk i przygód.

By opowiedzieć tę historię, Blizzard wprowadzi 10 nowych bohaterów. Pierwszych pięciu będzie dostępnych wraz z premierą pierwszego sezonu.


Gracze muszą się też przygotować na całkowitą rewolucję w interfejsie. Aktualizacja obejmuje poczekalnię, karty graczy, galerię bohaterów i panel społecznościowy. Centrum powiadomień stanie się miejscem, do którego będą trafiać ważne informacje. W sezonie 1 pojawi się nowa poczekalnia 3D, w której wyświetlany będzie bohater, a w sezonie 4 widok zostanie rozbudowany tak, aby obejmował całą drużynę.

Pojawią się też nowe funkcje. Jak chociażby pochwały, dzięki którym można będzie wyrażać pozytywne reakcje za pośrednictwem kwestii głosowych bohaterów. W kolejnych sezonach pojawią się też "pochwały po meczu" w formie trójwymiarowych modeli postaci. Szykowane są też nowe typy wyróżnień kluczowych momentów rozgrywki: wielokrotne pochwały i bohaterskie pochwały.

Od drugiego sezonu "Overwatch" będzie też dostępny na Nintendo Switch 2.

"Rządy Szponu" w "Overwatch"



Powiązane artykuły Overwatch 2

Zobacz wszystkie artykuły

Overwatch 2  (2022)

 Overwatch 2

Overwatch  (2016)

 Overwatch

Najnowsze Newsy

Filmy

Gwiazda hitu HBO Max u twórcy "Wartości sentymentalnej"?

Filmy

Czy Kiernan Shipka uwiedzie Cole'a Sprouse'a?

1 komentarz
Seriale

"Eragon" powróci! Tym razem jako serial

1 komentarz
VOD Filmy Wideo

Nie tylko Reacher. Alan Ritchson jako "Maszyna do zabijania"

2 komentarze
Filmy

"Seans w deszczowe popołudnie": Matthew Macfadyen mężem Rachel Weisz

Filmy

Adam Sandler w remake'u filmu twórcy zwycięzcy Złotej Palmy

2 komentarze
Filmy

Gwiazda "Sex Education" w komedii o koszmarnym spotkaniu z teściami