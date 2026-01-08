Rewolucja w "The Elder Scrolls Online"!

Do The Elder Scrolls Online nadchodzą ogromne zmiany w sposobie dostarczania nowej zawartości. Twórcy ogłosili wprowadzenie Sezonów – nowego modelu rozwoju gry, który ma zastąpić dotychczasowe, duże coroczne dodatki. Co najważniejsze: cała nowa zawartość gameplayowa w ramach Sezonów będzie darmowa dla wszystkich posiadaczy podstawowej wersji gry.



Sezony w ESO to trzymiesięczne cykle aktualizacji, w ramach których gracze będą regularnie otrzymywać nowe przygody, systemy, ulepszenia i nagrody. Każdy Sezon ma mieć własny motyw przewodni i unikalne elementy rozgrywki, a deweloperzy podkreślają, że żadne dwa Sezony nie będą do siebie podobne. Rezygnacja z jednego, dużego dodatku rocznego ma pozwolić na ciągłe dostarczanie nowej zawartości przez cały rok oraz większą elastyczność w reagowaniu na opinie społeczności.



Nowy model zakłada także bliższą współpracę z graczami – Sezony wprowadzają ustandaryzowany system zbierania i wykorzystywania feedbacku, który ma realnie wpływać na kierunek rozwoju gry.



Zakres i skala Sezonów będą się różnić, ale każdy z nich może obejmować m.in.:

• nową zawartość gameplayową (strefy, questy, linie fabularne, klasy, umiejętności lub systemy),

• zmiany i ulepszenia podstawowej wersji gry (balans, wydajność, quality of life),

• Tamriel Tome – system nagród inspirowany battle passami,

• nową rotację przedmiotów w Gold Coast Bazaar, czyli sklepie nagród opartym na nowej walucie.



Poza opcjonalnymi, płatnymi nagrodami premium w Tamriel Tome, cała zawartość Sezonów pozostaje darmowa.



Pierwszy Sezon, nazwany Season Zero: Dawn and Dusk, wystartuje 2 kwietnia 2026 roku i potrwa do 8 lipca 2026 roku. Część zmian trafi do gry wcześniej – wraz z aktualizacją Update 49, zaplanowaną na 9 marca 2026 roku.



Season Zero ma pełnić rolę fundamentu pod przyszłe Sezony i wprowadzi kilka kluczowych nowości.



Największą atrakcją Sezonu będzie Night Market, czyli eksperymentalna „Event Zone” osadzona w planie Oblivionu – Fargrave. Strefa zostanie otwarta 29 kwietnia 2026 roku i będzie dostępna przez siedem tygodni, do 17 czerwca 2026 roku.



Gracze wybiorą jedną z trzech frakcji i wezmą udział w serii wymagających wyzwań PvE, nowych questach i wątkach fabularnych. Nagrodą będzie m.in. nowy dom do zdobycia wyłącznie poprzez rozgrywkę. Choć Night Market zniknie po zakończeniu wydarzenia, twórcy zapowiadają jego powrót w kolejnych Sezonach – za każdym razem z nowymi możliwościami i inną perspektywą.



Update 49 przyniesie pierwszą falę długo wyczekiwanych usprawnień, m.in.:

• darmowy reset umiejętności i atrybutów bezpośrednio z poziomu interfejsu,

• szybsze trenowanie umiejętności jazdy konnej,

• zwiększenie limitów umeblowania w połowie dostępnych domów,

• powrót 30-dniowego czasu wystawiania ofert u handlarzy gildyjnych,

• przeniesienie 16 wierzchowców ze sklepu Crown Store do sprzedawców za złoto,

• wprowadzenie nowego wierzchowca kupowanego za złoto – Ebon Dwarven Horse,

• dłuższy czas wygaśnięcia rzadkich Antiquities,

• kontowe sloty strojów.



To dopiero początek – kolejne usprawnienia mają trafiać do gry w trakcie trwania Sezonu.



Season Zero kontynuuje prace nad systemem walki. Tym razem na warsztat trafi Dragonknight, który doczeka się przebudowy kluczowych linii umiejętności oraz odświeżenia wizualnego zdolności. Zmiany obejmą także linię broni dwuręcznej, a później w Sezonie pojawi się gruntowny lifting wilkołaków, w tym żeńska wersja modelu, o którą społeczność prosiła od lat.



Nowością jest Tamriel Tome – sezonowy system wyzwań i nagród. Gracze zdobywają Tome Points, odblokowują kolejne strony tomu i sami decydują, na które nagrody chcą je wydać. Podstawowa ścieżka nagród jest darmowa, a wersja premium oferuje dodatkowe przedmioty i możliwość ich odblokowywania nawet po zakończeniu Sezonu.



Równolegle pojawi się Gold Coast Bazaar – sklep z nagrodami oparty na nowej walucie Trade Bars, która zastępuje Event Tickets. Trade Bars nie można kupić za Crowns, a zdobywa się je głównie poprzez darmowe nagrody w Tamriel Tome. Na start w sklepie dostępnych będzie około 100 przedmiotów, w tym wcześniej limitowane nagrody z eventów i Twitch Dropsów.



Pod koniec Sezonu gracze otrzymają także:

• Challenge Difficulty – opcjonalny, trudniejszy wariant zawartości overlandowej z lepszymi nagrodami,

• Vengeance PvP Progression System – nowy system progresji i unikalnych pasywnych zdolności dla trybów PvP.



Twórcy zapowiadają, że Season Zero to dopiero początek. W przyszłych Sezonach pojawią się m.in. nowa linia zadań Gildii Złodziei, powrót Sheogoratha, nowy Trial endgame’owy, lochy solo oraz kolejne zmiany klas i systemów. ESO wchodzi w nową erę – i wszystko wskazuje na to, że będzie to jedna z największych rewolucji w historii gry.