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Rewolucja w uniwersum "Pokémon". Nowy film kinowy z nowymi bohaterami

CBR / autor: /
https://www.filmweb.pl/news/Rewolucja+w+uniwersum+%22Pok%C3%A9mon%22.+Nowy+film+kinowy+z+nowymi+bohaterami-168311
Rewolucja w uniwersum &quot;Pokémon&quot;. Nowy film kinowy z nowymi bohaterami
Wielki dzień dla fanów Pokemonów. Dziś, z okazji Pokémon World Championships 2026, do sieci trafiła informacja o tym, że w 2027 roku trafi do kin nowy film animowany. Będzie to pierwsza kinowa produkcja w tym uniwersum od siedmiu lat.

Co wiemy o filmie "Pokémon: Wild Card"?



Nowy projekt filmowy nosi tytuł "Pokémon: Wild Card". Jego premiera została zapowiedziana na 2027 rok (choć nie można wykluczyć, że pojawi się później).

Film oznaczać będzie zupełnie nowy rozdział w historii Pokemonów. Będzie bowiem mieć zupełnie nowego bohatera (na razie znanego jedynie jako Gracz). Jego partnerem jest Mimikyu.

Tak przedstawia się grafika promująca film:


Reżyserem "Pokémon: Wild Card" jest Katsuhiko Kitada, dla którego będzie to największa robota w dotychczasowej karierze. Za design postaci odpowiada zaś Akemi Hayashi.

Za produkcję odpowiada wytwórnia anime CloverWorks, w którym powstał m.in. serial "Projekt: Cosplay".

Ostatnim kinowym filmem w tym uniwersum pozostaje "Pokémon: Sekrety dżungli", który w Japonii miał premierę w grudniu 2020 roku.

Teaser filmu "Pokémon: Wild Card"




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