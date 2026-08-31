Rewolucja w uniwersum "Pokémon". Nowy film kinowy z nowymi bohaterami

Wielki dzień dla fanów Pokemonów. Dziś, z okazji Pokémon World Championships 2026, do sieci trafiła informacja o tym, że w 2027 roku trafi do kin nowy film animowany. Będzie to pierwsza kinowa produkcja w tym uniwersum od siedmiu lat.
Co wiemy o filmie "Pokémon: Wild Card"?
Nowy projekt filmowy nosi tytuł "Pokémon: Wild Card"
. Jego premiera została zapowiedziana na 2027 rok (choć nie można wykluczyć, że pojawi się później).
Film oznaczać będzie zupełnie nowy rozdział w historii Pokemonów
. Będzie bowiem mieć zupełnie nowego bohatera (na razie znanego jedynie jako Gracz). Jego partnerem jest Mimikyu.
Tak przedstawia się grafika promująca film:
Reżyserem "Pokémon: Wild Card"
jest Katsuhiko Kitada
, dla którego będzie to największa robota w dotychczasowej karierze. Za design postaci odpowiada zaś Akemi Hayashi.
Za produkcję odpowiada wytwórnia anime CloverWorks, w którym powstał m.in. serial "Projekt: Cosplay
".
Ostatnim kinowym filmem w tym uniwersum pozostaje "Pokémon: Sekrety dżungli
", który w Japonii miał premierę w grudniu 2020 roku.
Teaser filmu "Pokémon: Wild Card"