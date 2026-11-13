Reynolds i Jackman na liście scenarzystów "Avengers: Doomsday". Pojawią się w filmie?

Fani Marvela natrafili na interesujący trop w internetowym katalogu Amerykańskiej Gildii Scenarzystów (WGA) - dotyczy on Ryana Reynoldsa, Hugh Jackmana i "Avengers: Doomsday". Wśród osób wymienionych przy dodatkowych materiałach literackich do nadchodzącej produkcji znaleźli się obaj aktorzy.
Kto pracował nad scenariuszem "Avengers: Doomsday"?
Główne zasługi scenariuszowe przypisano Stephenowi McFeely’emu
, weteranowi Marvela, oraz Michaelowi Waldronowi
, twórcy serialu "Loki
" i współscenarzyście filmu "Doktor Strange w multiwersum obłędu
". W sekcji poświęconej dodatkowym materiałom literackim wymieniono natomiast także Erica Pearsona
, Chrisa McKennę
, Erika Sommersa
, Jeffa Lovenessa
, Andrew Lanhama
, Destina Daniela Crettona
, Reynoldsa
i Jackmana
. Dla pierwszego z aktorów nie jest to debiut scenopisarski - pracował już przy "Deadpoolu 2
" oraz "Deadpoolu & Wolverinie
".
Sam wpis w katalogu nie przesądza jednak o tym, że aktorzy pojawią się na ekranie. Dodatkowe materiały literackie to oficjalna kategoria WGA, obejmująca autorów, którzy uczestniczyli w pracach nad filmem, ale nie spełnili wymogów, by zostać wymienionymi jako główni scenarzyści. Niewykluczone, że ich udział dotyczył na przykład scen lub dialogów związanych z postaciami z uniwersum X-Men.
Do sprawy odniósł się też w pewien sposób Reynolds
. Na jego koncie w serwisie X pojawił się enigmatyczny wpis z klipem z filmu "Deadpool & Wolverine
". "Variety" skontaktowało się z przedstawicielami Marvela oraz obu aktorów, prosząc o komentarz.
Warto przy tym pamiętać, że dane w katalogu WGA nie są w całości niezależnie weryfikowane. Sama organizacja zastrzega, że część informacji pochodzi od autorów i może nie być potwierdzona przez Gildię.
"Avengers: Doomsday" - zwiastun