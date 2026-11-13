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Reynolds i Jackman na liście scenarzystów "Avengers: Doomsday". Pojawią się w filmie?

Variety / autor: /
https://www.filmweb.pl/news/Reynolds+i+Jackman+na+li%C5%9Bcie+scenarzyst%C3%B3w+%22Avengers%3A+Doomsday%22.+Pojawi%C4%85+si%C4%99+w+filmie-169638
Reynolds i Jackman na liście scenarzystów &quot;Avengers: Doomsday&quot;. Pojawią się w filmie?
Fani Marvela natrafili na interesujący trop w internetowym katalogu Amerykańskiej Gildii Scenarzystów (WGA) - dotyczy on Ryana Reynoldsa, Hugh Jackmana i "Avengers: Doomsday". Wśród osób wymienionych przy dodatkowych materiałach literackich do nadchodzącej produkcji znaleźli się obaj aktorzy.

Kto pracował nad scenariuszem "Avengers: Doomsday"?




Główne zasługi scenariuszowe przypisano Stephenowi McFeely’emu, weteranowi Marvela, oraz Michaelowi Waldronowi, twórcy serialu "Loki" i współscenarzyście filmu "Doktor Strange w multiwersum obłędu". W sekcji poświęconej dodatkowym materiałom literackim wymieniono natomiast także Erica Pearsona, Chrisa McKennę, Erika Sommersa, Jeffa Lovenessa, Andrew Lanhama, Destina Daniela Crettona, Reynoldsa i Jackmana. Dla pierwszego z aktorów nie jest to debiut scenopisarski - pracował już przy "Deadpoolu 2" oraz "Deadpoolu & Wolverinie". 

Sam wpis w katalogu nie przesądza jednak o tym, że aktorzy pojawią się na ekranie. Dodatkowe materiały literackie to oficjalna kategoria WGA, obejmująca autorów, którzy uczestniczyli w pracach nad filmem, ale nie spełnili wymogów, by zostać wymienionymi jako główni scenarzyści. Niewykluczone, że ich udział dotyczył na przykład scen lub dialogów związanych z postaciami z uniwersum X-Men.

Do sprawy odniósł się też w pewien sposób Reynolds. Na jego koncie w serwisie X pojawił się enigmatyczny wpis z klipem z filmu "Deadpool & Wolverine". "Variety" skontaktowało się z przedstawicielami Marvela oraz obu aktorów, prosząc o komentarz.




Warto przy tym pamiętać, że dane w katalogu WGA nie są w całości niezależnie weryfikowane. Sama organizacja zastrzega, że część informacji pochodzi od autorów i może nie być potwierdzona przez Gildię.

"Avengers: Doomsday" - zwiastun



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