Ridley Scott jest androidem? "Emerytura brzmi jak wyrok śmierci"

Choć Ridley Scott w listopadzie skończy 89 lat, nie zwalnia tempa. W jednym z ostatnich wywiadów potwierdził, że nie myśli o emeryturze.
Ridley Scott: "Emerytura brzmi jak wyrok śmierci"Ridley Scott
nie ma pozytywnych skojarzeń ze słowem "emerytura". W rozmowie z włoskim portalem La Repubblica twórca "Łowcy androidów
" (w którym to "wysłanie na emeryturę" oznaczało zabicie replikanta) jasno zadeklarował, jak widzi swoje plany na przyszłość: Nienawidzę słowa "emerytura", to brzmi jak wyrok śmierci. Gardzę ideą rezygnacji i dopóki zdrowie pozwoli, zamierzam być aktywny.
Scott potwierdził też, że jego kolejnym projektem będzie "Treasure Island
", czyli adaptacja "Wyspy skarbów" Roberta Louisa Stevensona
z Hugh Jackmanem
w roli głównej. Aktualnie trwają przygotowania do produkcji, a zdjęcia planowane są na początek przyszłego roku.
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Ridley Scott z Harrisonem Fordem (z lewej) na planie "Łowcy androidów"Scott
wydaje się przekonany, że ma przed sobą jeszcze kilka dobrych lat, które będzie mógł poświęcić pracy. Na pytanie o wymarzony projekt odpowiedział: Musical w stylu Boba Fosse'a, którego niestety nie miałem szczęścia poznać. Jako że moja matka zmarła w wieku 98 lat, jest to marzenie, które wciąż może się spełnić.
Ostatnie projekty Ridleya Scotta
W ostatnich latach Ridley Scott
dodał do swojej filmografii takie tytuły jak "Ostatni pojedynek
" i "Dom Gucci
" (2021), "Napoleon
" (2023) i "Gladiator II
" (2024). Wśród projektów, które są w przygotowaniu, znajdziemy poza adaptacją "Wyspy skarbów" znajdziemy m.in. "You Should Be Dancing
", czyli biografię zespołu Bee Gees
.
Zobacz zwiastun "Gwiazdozbioru Psa"
Najnowszym filmem Ridleya Scotta
, który jeszcze w tym miesiącu trafi na ekrany kin, jest "Gwiazdozbiór Psa
" – adaptacja powieści Petera Hellera
z Jacobem Elordim
, Margaret Qualley
i Joshem Brolinem
w rolach głównych. Przypominamy zwiastun: