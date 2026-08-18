Newsy Filmy Inne Ridley Scott jest androidem? "Emerytura brzmi jak wyrok śmierci"
Filmy / Inne

Ridley Scott jest androidem? "Emerytura brzmi jak wyrok śmierci"

World of Reel / autor: /
https://www.filmweb.pl/news/Ridley+Scott%3A+%22Emerytura+brzmi+jak+wyrok+%C5%9Bmierci%22.+Tw%C3%B3rca+%22%C5%81owcy+android%C3%B3w%22+potwierdzi%C5%82+nowy+projekt-168109
Ridley Scott jest androidem? &quot;Emerytura brzmi jak wyrok śmierci&quot;
źródło: Getty Images
autor: Borja B. Hojas
Choć Ridley Scott w listopadzie skończy 89 lat, nie zwalnia tempa. W jednym z ostatnich wywiadów potwierdził, że nie myśli o emeryturze.

Ridley Scott: "Emerytura brzmi jak wyrok śmierci"


Ridley Scott nie ma pozytywnych skojarzeń ze słowem "emerytura". W rozmowie z włoskim portalem La Repubblica twórca "Łowcy androidów" (w którym to "wysłanie na emeryturę" oznaczało zabicie replikanta) jasno zadeklarował, jak widzi swoje plany na przyszłość: 

Nienawidzę słowa "emerytura", to brzmi jak wyrok śmierci. Gardzę ideą rezygnacji i dopóki zdrowie pozwoli, zamierzam być aktywny.

Scott potwierdził też, że jego kolejnym projektem będzie "Treasure Island", czyli adaptacja "Wyspy skarbów" Roberta Louisa Stevensona z Hugh Jackmanem w roli głównej. Aktualnie trwają przygotowania do produkcji, a zdjęcia planowane są na początek przyszłego roku. 

GettyImages-607393554.jpg Getty Images © Sunset Boulevard
Ridley Scott z Harrisonem Fordem (z lewej) na planie "Łowcy androidów"

Scott wydaje się przekonany, że ma przed sobą jeszcze kilka dobrych lat, które będzie mógł poświęcić pracy. Na pytanie o wymarzony projekt odpowiedział: 

Musical w stylu Boba Fosse'a, którego niestety nie miałem szczęścia poznać. Jako że moja matka zmarła w wieku 98 lat, jest to marzenie, które wciąż może się spełnić.

Ostatnie projekty Ridleya Scotta


W ostatnich latach Ridley Scott dodał do swojej filmografii takie tytuły jak "Ostatni pojedynek" i "Dom Gucci" (2021), "Napoleon" (2023) i "Gladiator II" (2024). Wśród projektów, które są w przygotowaniu, znajdziemy poza adaptacją "Wyspy skarbów" znajdziemy m.in. "You Should Be Dancing", czyli biografię zespołu Bee Gees.

Zobacz zwiastun "Gwiazdozbioru Psa"


Najnowszym filmem Ridleya Scotta, który jeszcze w tym miesiącu trafi na ekrany kin, jest "Gwiazdozbiór Psa" – adaptacja powieści Petera Hellera z Jacobem Elordim, Margaret Qualley i Joshem Brolinem w rolach głównych. Przypominamy zwiastun: 


Powiązane artykuły Ridley Scott

Zobacz wszystkie artykuły

Treasure Island  (2028)

 Treasure Island

Najnowsze Newsy

Filmy

Reżyser "Ślepnąc od świateł" żegna Jana Frycza

Ekscytująca filmowa jesień w Polsat Box Go

Filmy

Amy Schumer czeka "Najlepszy rozwód ever"? Aktorka w nowej komedii

2 komentarze
Inne Filmy

Władimir Kliczko żegna Hayden Panettiere

20 komentarzy
Inne Filmy Multimedia

"Szybcy i wściekli" mają 25 lat. Gwiazdy na specjalnym pokazie

4 komentarze
Filmy

Marvel wstydzi się tego filmu? Postacie wykreślone z przyszłości uniwersum?

19 komentarzy
Filmy

"Miami Vice '85": Kto dołączył do obsady?

7 komentarzy